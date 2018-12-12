В ГД внесли проект о наказании за выражение в сети неуважения к государству
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внес в среду в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение» к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу.