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15:26 (мск), источник: РИА Новости

В ГД внесли проект о наказании за выражение в сети неуважения к государству

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внес в среду в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение» к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу.

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Источник: РИА "Новости"

Помимо Клишаса, подписи под законопроектом поставили сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

Как сообщил РИА Новости Клишас, в настоящее время законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.

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«Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — отметил сенатор.

Он обратил внимание на то, что в обществе уже сформировано «понимание» того, что интернет запрещено использовать в целях совершения таких преступлений, как сбыт наркотических веществ, распространение детской порнографии, мошенничество и так далее.

«В этой связи предлагается статью 20.1 Кодекса Российской Федерации “Мелкое хулиганство” дополнить ответственностью за распространение в сети интернет материалов, в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», — отметил сенатор.

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