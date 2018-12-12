В ГД внесли проект о наказании за выражение в сети неуважения к государству

Источник: РИА "Новости"

Помимо Клишаса, подписи под законопроектом поставили сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

Как сообщил РИА Новости Клишас, в настоящее время законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти.

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«Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — отметил сенатор.

Он обратил внимание на то, что в обществе уже сформировано «понимание» того, что интернет запрещено использовать в целях совершения таких преступлений, как сбыт наркотических веществ, распространение детской порнографии, мошенничество и так далее.