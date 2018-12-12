В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фейковых новостей

Источник: РИА "Новости"

«Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий», — говорится в тексте законопроекта, размещенного в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).

Также в Госдуму внесен законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях. За распространение недостоверной информации в СМИ авторы предлагают ввести штрафы 3−5 тыс. рублей для граждан и от 400 тыс. до 1 млн рублей для компаний с конфискацией предмета административного правонарушения.