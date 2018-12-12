Хейли считает, что дело Хашкаджи не должно сойти с рук Саудовской Аравии

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«Я думаю, что нам нужно серьезно и жестко поговорить с саудитами, чтобы дать им понять, что мы не станем это оправдывать, не дадим этому сойти с рук и не допустим, чтобы подобные вещи повторились», — указала Хейли.

В то же время она обратила внимание, что «Саудовская Аравия является важным партнером США против Ирана».

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты намерены по-прежнему оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, несмотря на ситуацию вокруг Хашкаджи. Вместе с тем глава государства пообещал рассмотреть любые меры против Эр-Рияда, которые предложит Конгресс.