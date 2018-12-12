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16:07 (мск), источник: ТАСС

Хейли считает, что дело Хашкаджи не должно сойти с рук Саудовской Аравии

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. США должны обсудить с Саудовской Аравией дело убитого в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи и не допустить, чтобы оно сошло ей с рук. Такое мнение выразила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью программе Today на телеканале NBC.

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Источник: Reuters

«Я думаю, что нам нужно серьезно и жестко поговорить с саудитами, чтобы дать им понять, что мы не станем это оправдывать, не дадим этому сойти с рук и не допустим, чтобы подобные вещи повторились», — указала Хейли.

В то же время она обратила внимание, что «Саудовская Аравия является важным партнером США против Ирана».

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты намерены по-прежнему оставаться надежным партнером Саудовской Аравии, несмотря на ситуацию вокруг Хашкаджи. Вместе с тем глава государства пообещал рассмотреть любые меры против Эр-Рияда, которые предложит Конгресс.

Впоследствии группа американских сенаторов представила резолюцию, в которой потребовала от администрации Трампа привлечь к ответственности всех виновных в убийстве саудовского журналиста, включая наследного принца королевства.

Следите за развитием темы «Тайна убийства саудовского журналиста.»
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