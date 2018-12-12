Меркель предложила продлить санкции против России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин выступит за продление санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин выступит за продление санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Меркель.
«Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря», — добавила канцлер ФРГ.
Европейский совет, который соберется
Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что ЕС и США следует обдумать возможность введения дополнительных санкций в отношении России после инцидента с кораблями ВМС Украины в Черном море, который произошел 25 ноября. Тогда российские пограничники задержали украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», пытавшиеся пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, правила прохождения которого определяет Россия. Экипажи судов, всего 24 украинских моряка, были задержаны, а позже арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.