Меркель предложила продлить санкции против России

Европейский совет, который соберется 13—14 декабря , планирует заслушать доклады Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона об исполнении минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. После этого ЕС рассмотрит вопрос о продлении санкций против России.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что ЕС и США следует обдумать возможность введения дополнительных санкций в отношении России после инцидента с кораблями ВМС Украины в Черном море, который произошел 25 ноября. Тогда российские пограничники задержали украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», пытавшиеся пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, правила прохождения которого определяет Россия. Экипажи судов, всего 24 украинских моряка, были задержаны, а позже арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.