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16:57 (мск), источник: Ведомости

Меркель предложила продлить санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин выступит за продление санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Меркель.

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«Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря», — добавила канцлер ФРГ.

Европейский совет, который соберется 13—14 декабря, планирует заслушать доклады Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона об исполнении минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. После этого ЕС рассмотрит вопрос о продлении санкций против России.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что ЕС и США следует обдумать возможность введения дополнительных санкций в отношении России после инцидента с кораблями ВМС Украины в Черном море, который произошел 25 ноября. Тогда российские пограничники задержали украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», пытавшиеся пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, правила прохождения которого определяет Россия. Экипажи судов, всего 24 украинских моряка, были задержаны, а позже арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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