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17:18 (мск), источник: Интерфакс

В СПЧ сочли нелепым проект закона о «неуважительных публикациях» в интернете

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает немыслимым предложение законодателей наказывать за выражение в Интернете неуважения к органам власти и обществу.

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«Это просто немыслимое дело. Конечно, можно сказать, что лучше, чтобы граждане выражались вежливо, а не в неприличной форме, но я не думаю, что это вообще мыслимо делать таким образом», — сказал Верховский «Интерфаксу».

По мнению члена СПЧ, это, возможно, делается по аналогии с тем, что нельзя материться в публичном месте. «Но если на то пошло, почему именно на государственных деятелей материться плохо, в адрес других граждан хорошо, что ли?» — добавил он.

«Какая-то нелепость просто. Массовые штрафы, конечно, последуют, это же неиссякаемая база образуется, люди же все равно не перестанут материться», — сказал Верховский.

Законы о неуважении

Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, внесен в Госдуму в среду.

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Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

Один из законопроектов дополняет статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство») частью 3. Согласно предлагаемой норме, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органа госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Второй законопроект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.

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