В СПЧ сочли нелепым проект закона о «неуважительных публикациях» в интернете
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель
«Это просто немыслимое дело. Конечно, можно сказать, что лучше, чтобы граждане выражались вежливо, а не в неприличной форме, но я не думаю, что это вообще мыслимо делать таким образом», — сказал Верховский «Интерфаксу».
По мнению члена СПЧ, это, возможно, делается по аналогии с тем, что нельзя материться в публичном месте. «Но если на то пошло, почему именно на государственных деятелей материться плохо, в адрес других граждан хорошо, что ли?» — добавил он.
«Какая-то нелепость просто. Массовые штрафы, конечно, последуют, это же неиссякаемая база образуется, люди же все равно не перестанут материться», — сказал Верховский.
Законы о неуважении
Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, внесен в Госдуму в среду.
Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.
Один из законопроектов дополняет статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство») частью 3. Согласно предлагаемой норме, распространение в
Второй законопроект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.