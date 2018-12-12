Елена Ямпольская предлагает вспоминать нацизм с осуждением

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Группа депутатов Госдумы, среди которых вице-спикер Петр Толстой и глава комитета по культуре Елена Ямпольская, предложила допустить использование нацистской символики в произведениях культуры, искусства и СМИ. Для этого внесены поправки в антиэкстремистское законодательство, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Условием использования символики депутаты предлагают сделать «формирование негативного отношения к идеологии нацизма».

Пакет поправок внесла группа депутатов Госдумы, среди которых вице-спикер нижней палаты единоросс Петр Толстой и его соратница по партии глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Под поправками подписались и представители других фракций, к примеру первый зампред комитета по культуре коммунист Владимир Бортко, и замы, представляющие другие фракции.

Депутаты де-юре предлагают допустить использование нацистской символики в произведениях культуры, искусства и СМИ.

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Согласно ч. 2 ст. 6 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», в РФ «запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Сама ст. 6 этого закона посвящена «борьбе с проявлениями фашизма». Закон предложено переписать, дополнив эту норму рядом исключений, когда символику, атрибутику или символику, сходную с «нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения», можно использовать. В частности, «в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями», но при условии «осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма».

Исходя из нынешней редакции закона, под запрет могут подпасть «все документальные (в том числе военная кинохроника) и художественные фильмы, книги, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и т. п., допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне», отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

В качестве аргумента они приводят названия произведений, которые могут быть запрещены. В частности, фильмы «Обыкновенный фашизм», сериал «Семнадцать мгновений весны» и другие.

Поправки, допускающие использование нацистской атрибутики в научных и образовательных целях, предлагают внести и в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». Оговорку о том, что теперь есть исключения, за которые не положены санкции, депутаты хотят внести и в КоАП. Причем в ст. 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами»).

Именно нынешние нормы запрещают демонстрацию атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с организациями, «признанными преступными либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала», говорится в пояснительной записке. Но в связи с этим изменить ничего депутатами не предлагается.

Карать за использование символики коллаборационистов предложили в 2014 году. Тогда поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» и КоАП позволили ввести штрафы за использование символики организаций, которые некогда сотрудничали с фашистами. Автором инициативы был депутат «Единой России» Сергей Железняк. Тогда возникали опасения, что в случае принятия закона под санкции может подпасть и символика сотрудничавшей с гитлеровцами Русской освободительной армии во главе с Андреем Власовым, солдаты которой в качестве отличительного знака использовали российский триколор. Господин Железняк тогда отмечал, что «триколор использовался задолго до Власова и в массовом сознании не ассоциируется с этой организацией, в отличие от символики бандеровцев», которую депутаты в первую очередь стремились запретить.

Авторы внесенного сегодня законопроекта отмечают, что «введение исключений на использование нацистской символики и атрибутики в названных сферах не представляет общественной опасности».