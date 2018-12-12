Избранный генпрокурор Нью-Йорка планирует провести расследование в отношении Трампа

Источник: AFP 2018

ТАСС, 12 декабря. Избранный прокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая должна вступить в должность в следующем месяце, планирует провести масштабное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, его семьи и окружения. Об этом она сообщила в среду в интервью телеканалу NBC.

«Мы будем использовать все области законодательства, чтобы расследовать [деятельность] президента Трампа, его деловые сделки и сделки его семьи», — заявила Летиция Джеймс. «Мы будем вести расследование в отношении всех, кто находится в его [Трампа] окружении, кто действительно нарушил закон», — сказала она. «Бросить вызов президенту Трампу и изучить все нарушения закона, — я думаю, это не сравнится ни с чем, чем я когда-либо видела в моей жизни», — сказала избранный генпрокурор штата Нью-Йорк.

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По ее словам, расследование в отношении Трампа и представителей окружения будет касаться сделок с недвижимостью, которые заключали они и их компании. Летиция Джеймс намерена также расследовать состоявшуюся в июне 2016 года встречу с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, в которой участвовали сын президента Дональд Трамп — младший и зять главы государства Джаред Кушнер.

Джеймс сообщила, что прокуратура будет изучать обстоятельства получения государственных субсидий компаниями Трампа, будет искать возможные признаки нарушения президентом конституционного запрета на получение подарков и вознаграждений от иностранных государств, а также проверит деятельность благотворительного фонда Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation). В ходе расследования новый прокурор штата Нью-Йорк намерена проверить данные, которые содержатся в разоблачительных публикациях газеты The New York Times, посвященных Трампу и членам его семьи.