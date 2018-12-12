Избранный генпрокурор Нью-Йорка планирует провести расследование в отношении Трампа
По словам Летиции Джеймс, расследование, в частности, коснется сделок с недвижимостью представителей окружения президента США и их компаний.
По словам Летиции Джеймс, расследование, в частности, коснется сделок с недвижимостью представителей окружения президента США и их компаний.
ТАСС, 12 декабря. Избранный прокурор американского штата
«Мы будем использовать все области законодательства, чтобы расследовать [деятельность] президента Трампа, его деловые сделки и сделки его семьи», — заявила Летиция Джеймс. «Мы будем вести расследование в отношении всех, кто находится в его [Трампа] окружении, кто действительно нарушил закон», — сказала она. «Бросить вызов президенту Трампу и изучить все нарушения закона, — я думаю, это не сравнится ни с чем, чем я
По ее словам, расследование в отношении Трампа и представителей окружения будет касаться сделок с недвижимостью, которые заключали они и их компании. Летиция Джеймс намерена также расследовать состоявшуюся в июне 2016 года встречу с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой в
Джеймс сообщила, что прокуратура будет изучать обстоятельства получения государственных субсидий компаниями Трампа, будет искать возможные признаки нарушения президентом конституционного запрета на получение подарков и вознаграждений от иностранных государств, а также проверит деятельность благотворительного фонда Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation). В ходе расследования новый прокурор штата
Должность генпрокурора штата в США является выборной, кандидаты на эту должность выдвигается политическими партиями. Летиция Джеймс является представительницей партии демократов, противников