Оскорбление общественных устоев в Сети предлагают приравнять к мелкому хулиганству

Источник: РИА "Новости"

«Интернет — это по сути такое же публичное пространство. У нас же есть ответственность за оскорбление символа», — заявил Вяткин «Газете.Ru».

Помимо него авторами документа стали председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Людмила Бокова.

«Мы просто добавляем уточнение в уже существующий закон», — пояснил он.

В законопроекте предлагается установить наказание за неуважение к государственным символам России, Конституции страны и органам, осуществляющим государственную власть в стране.

Отмечается, что после обнаружения информации провайдеру, а также лицу, разместившему соответствующую информацию, направляется требование удалить противоправный контент. В случае невыполнения требований может последовать наказание в виде штрафа от одной до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

«По сути мы просто предлагаем нести ответственность за мелкое хулиганство, совершенное в интернете», — объяснил «Газете.Ru» суть нововведений первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.