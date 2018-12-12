Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
104 судна заблокированы: Украина выставила новые обвинения России
Российское оружие, которое пугает США (фото)
Американка рассказала, как детские конкурсы красоты сломали ее психику
Кремль сделал заявление после слов Порошенко «Это война»
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
Фигурист уронил партнёршу и поднял её, когда та была без сознания
Российский самолет "страшно удивил" американцев
Подростки жестоко убили молодую мать: говорят об изнасиловании
Чиновника в РФ уволили из-за 66 машин жены
Украинские танки вошли в города Донбасса на границе - СМИ
СМИ: РФ испытывает новый атомный подводный крейсер
Как Путин отреагировал на призывы к протестам
Услуги, в навязывании которых признались врачи РФ
Российский С-300 вышел из строя - СМИ
"Господин Путин, это война": Заявление Порошенко
Командир задержанных в РФ украинских кораблей сделал заявление
"Забеспокоило": реакция Путина на слова Сванидзе
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
22Северокорейская угроза
19:25 (мск), источник: Газета.Ру

Оскорбление общественных устоев в Сети предлагают приравнять к мелкому хулиганству

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин прокомментировал внесенный в среду в нижнюю палату Федерального собрания законопроект о наказании за публикации с неуважением к власти.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Интернет — это по сути такое же публичное пространство. У нас же есть ответственность за оскорбление символа», — заявил Вяткин «Газете.Ru».

Помимо него авторами документа стали председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Людмила Бокова.

«Мы просто добавляем уточнение в уже существующий закон», — пояснил он.

В законопроекте предлагается установить наказание за неуважение к государственным символам России, Конституции страны и органам, осуществляющим государственную власть в стране.

Отмечается, что после обнаружения информации провайдеру, а также лицу, разместившему соответствующую информацию, направляется требование удалить противоправный контент. В случае невыполнения требований может последовать наказание в виде штрафа от одной до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

«По сути мы просто предлагаем нести ответственность за мелкое хулиганство, совершенное в интернете», — объяснил «Газете.Ru» суть нововведений первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Читайте также: В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фейковых новостей

Порошенко назвал войной события в Керченском проливе
Россиянам придется установить «умные счетчики» на газ
Меркель поддержала продление санкций против России
В соцсетях объяснили привычку мужчин широко раздвигать ноги
Кокорин столкнулся с перспективой стать калекой в СИЗО
Официант уронил еду на профессора и стал героем Сети
Предсказаны масштабные разрушения в северных странах
Как актер Леонид Быков предсказал собственную гибель
Путин процитировал Солженицына на вручении премий за правозащиту
Спорт
Российская фигуристка госпитализирована с пневмонией Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат России, который пройдёт в Саранске с 19 по 23 декабря
Hi-Tech
Samsung закрывает завод смартфонов Во всем виновата жесткая конкуренция.
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: известна позиция ГИБДД В ГИБДД поддерживают идею об отмене порога в 20 км/ч, но сделать это необходимо только после «ревизии улично-дорожной сети»
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Шесть домов, где были написаны литературные шедевры
Популярные темы на «Детях»
Профессия для принцессы, и про алименты на время обучения в ВУЗе 319
Почему к Рождеству готовят гуся? 272
Не веселая, но философская. 238
о вреде курения 197
Леди
14 самых нарядных платьев на Новый год дешевле 1000 рублей До Нового года остается все меньше времени – пересчитать уже можно по пальцам на руках – твоих и бойфренда
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь