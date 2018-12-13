Прокуроры Москвы надолго не задерживаются

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Владимир Чуриков, возглавлявший прокуратуру Москвы с осени 2015 года, в ближайшее время покинет свой пост. Исполнять обязанности руководителя надзорного ведомства столицы будет его первый заместитель Олег Монаков. Однако, кто в итоге станет прокурором города, пока не ясно.

Информированный источник сообщил «Ъ», что сейчас Владимир Чуриков находится в отпуске, по завершении которого перейдет на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью. Господин Чуриков, работающий в органах прокуратуры с 1983 года, когда он окончил Красноярский государственный университет, уже давно имеет выслугу лет, однако до пенсии ему еще далеко.

Согласно закону о прокуратуре, предельный возраст нахождения на службе для ее работников, назначаемых указом президента или по его представлению, составляет семьдесят лет, тогда как господину Чурикову едва за шестьдесят.

Прокурором Москвы господин Чуриков, до этого в течение пяти лет возглавлявший прокуратуру Волгоградской области, был назначен указом президента в сентябре 2015 года. В столицу из Волгограда он пришел без своей команды, не получил полноценной поддержки в столице и ничем особенным не запомнился.

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По словам собеседника «Ъ», отставка госсоветника юстиции 2-го класса Чурикова по его собственному желанию планируется до новогодних праздников.

В его преемники прочат Олега Монакова, который, кстати, как и действующий прокурор Москвы, является выходцем из Красноярского края. Однако, в отличие от господина Чурикова, его первый заместитель имеет огромный опыт работы именно в столичном регионе. В 2004—2007 годах он являлся старшим следователем, следователем по особо важным делам отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Московской области. Затем господин Монаков три года возглавлял следственный отдел Следственного комитета России в подмосковном Одинцово. В 2010—2012 годах являлся заместителем прокурора 3-й прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Подмосковья. Год возглавлял прокуратуру Красногорска, пока не перешел из нее в 2012 году в прокуратуру столицы. В марте прошлого года генпрокурор Юрий Чайка назначил господина Монакова первым заместителем прокурора Москвы. Однако собеседник «Ъ» не смог уточнить, ожидает ли господина Монакова повышение или нет. С прокурором города, по его словам, определятся к концу января — началу февраля.

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При этом следует отметить, что в последнее время прокуроры в Москве надолго не задерживались. Предшественник господина Чурикова Юрий Куденеев, руководивший горпрокуратурой четыре года, покинул свой пост осенью 2015-го. По официальной версии, поводом для увольнения стал рапорт об отставке по собственному желанию.

Однако уходу господина Куденеева предшествовал громкий коррупционный скандал и проверка со стороны Генпрокуратуры самого столичного прокурора.

Коррупционной составляющей тогда не нашли, но все же были вскрыты факты неподобающих контактов главы московской прокуратуры, которые сочли не соответствующими кодексу этики работника надзорного ведомства. Как рассказывал «Ъ», за несколько месяцев до этого в Москве оперативники ФСБ задержали в одном из кафе бывшего чиновника службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, у которого изъяли €500 тыс. Эти деньги он, по некоторым данным, являясь посредником, собирался передать сотрудникам столичной прокуратуры за содействие в смягчении приговора в апелляционной инстанции ранее осужденному за хищение 0,5 млрд руб. банкиру. В рамках переговоров якобы столичный прокурор виделся с посредником в ресторане в неформальной обстановке. Впрочем, на исход дела это никак не повлияло, деньги сотрудникам прокуратуры переданы не были, а посреднику предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за попытку завладеть чужими деньгами.

В самой прокуратуре предстоящие кадровые изменения не комментируют.