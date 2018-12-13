Мадуро заявил, что США планируют убить его и установить диктатуру в Венесуэле
ТАСС, 12 декабря — Венесуэльский президент считает, что помощник президента Соединенных Штатов Джон Болтон назначен ответственным за этот план.
ТАСС, 12 декабря — Венесуэльский президент считает, что помощник президента Соединенных Штатов Джон Болтон назначен ответственным за этот план.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в разработке планов по его свержению и убийству. Об этом политик заявил в среду на
Господин Болтон был назначен ответственным за план по организации государственного переворота, убийству Николаса Мадуро и созданию совета переходного правительства.
По его мнению, Болтон для этих целей поддерживает контакты «с венесуэльскими ультраправыми», а также «превратил Колумбию в базу для операций по реализации этих сумасшедших и преисполненных ненависти планов».
«Есть план, одобренный Джоном Болтоном, для обучения наемников, которые будут вводить в заблуждение наши вооруженные силы на границе, чтобы запутать общественное мнение и оправдать нападение на Венесуэлу. Правительство президента Колумбии Ивана Дуке является соучастником его плана по развязыванию насилия в нашей стране», — отметил Мадуро.
Он предложил Конгрессу США расследовать «террористические планы» Болтона в отношении его страны. «Заявление, которое я делаю, я считаю очень серьезным. Джон Болтон руководит террористическим и интервенционистским планом против Венесуэлы, и, если бы в США существовало правосудие, Конгресс и пресса должны были бы это расследовать, — отметил политик. — Это не пустые слова».
Глава Венесуэлы также заявил, что вооруженные силы его страны должны быть всегда готовы «гарантировать стабильность, целостность и мир в стране перед лицом любой угрозы, как бы она ни называлась и откуда бы она ни исходила».
Кроме того, Мадуро в очередной раз возложил на Соединенные Штаты ответственность за неудавшуюся попытку покушения на него в августе. «США хранят молчание, характерное для соучастников заговора», — сказал он.
В ходе
Я призываю США, в том числе президента Дональда Трампа, перевернуть страницу нашей истории, полную заговоров. Надеюсь, что однажды у нас будут нормальные отношения с этой страной, мы будем настойчиво добиваться диалога и уважения.
Лидер Венесуэлы также отметил, что его страна готова к диалогу с США. «Президент Трамп, мы можем обсудить то, что вы хотите, где вы хотите и когда вы хотите», — добавил Мадуро.
В начале сентября газета The New York Times сообщила, что сотрудники администрации Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения Мадуро.
Венесуэльский лидер в очередной раз призвал США отказаться от подрывной деятельности против Венесуэлы. «Правительство США должно прекратить свои кампании и планы против мира в Венесуэле», — сказал он.
Мадуро утверждает, что СМИ США опубликовали более 4 тыс. негативных новостей о Венесуэле с января по декабрь. «90 американских СМИ опубликовали более 4 142 негативных новостей о Венесуэле с 1 января по 8 декабря этого года», — сказал политик.
«Она [кампания] также направлена на создание условий, оправдывающих любые действия, которые предпринимает правительство США против законных институтов власти и мира на венесуэльской земле», — добавил Мадуро.
Президент Венесуэлы подчеркнул, что его страна сама будет решать свои внутренние проблемы. «Проблемы венесуэльцев — это наши проблемы, и мы, венесуэльцы, сами будем решаем их», — отметил Мадуро.
Он также добавил, что Венесуэла «не встает на колени и не сдастся».
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