Мадуро заявил, что США планируют убить его и установить диктатуру в Венесуэле

Источник: AP 2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в разработке планов по его свержению и убийству. Об этом политик заявил в среду на пресс-конференции в Каракасе, которая транслируется в Twitter венесуэльского лидера.

Господин Болтон был назначен ответственным за план по организации государственного переворота, убийству Николаса Мадуро и созданию совета переходного правительства. Николас Мадуро Президент Венесуэлы

По его мнению, Болтон для этих целей поддерживает контакты «с венесуэльскими ультраправыми», а также «превратил Колумбию в базу для операций по реализации этих сумасшедших и преисполненных ненависти планов».

«Есть план, одобренный Джоном Болтоном, для обучения наемников, которые будут вводить в заблуждение наши вооруженные силы на границе, чтобы запутать общественное мнение и оправдать нападение на Венесуэлу. Правительство президента Колумбии Ивана Дуке является соучастником его плана по развязыванию насилия в нашей стране», — отметил Мадуро.

Читайте также Белый дом сообщил, что российские военные самолеты покинут Венесуэлу в пятницу

Он предложил Конгрессу США расследовать «террористические планы» Болтона в отношении его страны. «Заявление, которое я делаю, я считаю очень серьезным. Джон Болтон руководит террористическим и интервенционистским планом против Венесуэлы, и, если бы в США существовало правосудие, Конгресс и пресса должны были бы это расследовать, — отметил политик. — Это не пустые слова».

Глава Венесуэлы также заявил, что вооруженные силы его страны должны быть всегда готовы «гарантировать стабильность, целостность и мир в стране перед лицом любой угрозы, как бы она ни называлась и откуда бы она ни исходила».

Кроме того, Мадуро в очередной раз возложил на Соединенные Штаты ответственность за неудавшуюся попытку покушения на него в августе. «США хранят молчание, характерное для соучастников заговора», — сказал он.

Обращение к Трампу

В ходе пресс-конференции Николас Мадуро также призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нормализовать двусторонние отношения.

Я призываю США, в том числе президента Дональда Трампа, перевернуть страницу нашей истории, полную заговоров. Надеюсь, что однажды у нас будут нормальные отношения с этой страной, мы будем настойчиво добиваться диалога и уважения.

Лидер Венесуэлы также отметил, что его страна готова к диалогу с США. «Президент Трамп, мы можем обсудить то, что вы хотите, где вы хотите и когда вы хотите», — добавил Мадуро.

Читайте также США изучали планы свержения главы Венесуэлы

В начале сентября газета The New York Times сообщила, что сотрудники администрации Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения Мадуро.

Венесуэльский лидер в очередной раз призвал США отказаться от подрывной деятельности против Венесуэлы. «Правительство США должно прекратить свои кампании и планы против мира в Венесуэле», — сказал он.

Обвинения в адрес американских СМИ

Мадуро утверждает, что СМИ США опубликовали более 4 тыс. негативных новостей о Венесуэле с января по декабрь. «90 американских СМИ опубликовали более 4 142 негативных новостей о Венесуэле с 1 января по 8 декабря этого года», — сказал политик.

По его словам, правительство США продолжает «кампанию против демократии [в Венесуэле]».

«Она [кампания] также направлена на создание условий, оправдывающих любые действия, которые предпринимает правительство США против законных институтов власти и мира на венесуэльской земле», — добавил Мадуро.

Внутренние проблемы Венесуэлы

Президент Венесуэлы подчеркнул, что его страна сама будет решать свои внутренние проблемы. «Проблемы венесуэльцев — это наши проблемы, и мы, венесуэльцы, сами будем решаем их», — отметил Мадуро.

Он также добавил, что Венесуэла «не встает на колени и не сдастся».

Венесуэла продолжит строительство мира и демократии. Пусть американская империя знает об этом!

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833000%. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь 1000000%. Данные ЦБ Венесуэлы об уровне инфляции не публикуются уже несколько лет.