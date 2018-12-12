Европарламент принял резолюцию против строительства «Северного потока — 2»
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейский парламент выступил за закрытие проекта «Северный поток — 2». Трансляция из Страсбурга ведется на сайте Европарламента.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейский парламент выступил за закрытие проекта «Северный поток — 2». Трансляция из Страсбурга ведется на сайте Европарламента.
В тексте резолюции проект назвали политическим и представляющим угрозу для европейской безопасности.
«Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Разрешение на строительство выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.
Против реализации проекта ранее выступала Украина —
Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния.
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