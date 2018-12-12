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22:52 (мск), источник: РИА Новости

Европарламент принял резолюцию против строительства «Северного потока — 2»

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейский парламент выступил за закрытие проекта «Северный поток — 2». Трансляция из Страсбурга ведется на сайте Европарламента.

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Источник: РИА "Новости"

В тексте резолюции проект назвали политическим и представляющим угрозу для европейской безопасности.

В документе также подчеркивается «ключевая роль» Украины для энергетического обеспечения Европы.

Строительство «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации проекта ранее выступала Украина — из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа в Европу — и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния.

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