Европарламент принял резолюцию против строительства «Северного потока — 2»

Источник: РИА "Новости"

В тексте резолюции проект назвали политическим и представляющим угрозу для европейской безопасности.

В документе также подчеркивается «ключевая роль» Украины для энергетического обеспечения Европы.

Строительство «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации проекта ранее выступала Украина — из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа в Европу — и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния.