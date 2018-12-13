Белый дом сообщил, что российские военные самолеты покинут Венесуэлу в пятницу
ТАСС, 12 декабря — Среди них — два стратегических ракетоносца Ту-160.
ТАСС, 12 декабря — Среди них — два стратегических ракетоносца Ту-160.
Администрация США заявила, что, по словам представителей России, прибывшие в Венесуэлу самолеты ВКС РФ покинут страну в пятницу. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, получившее по почте комментарий
«Мы говорили с представителями России, и нас проинформировали, что их военные самолеты, которые приземлились в Венесуэле, покинут [страну] в пятницу и вернутся в Россию», — говорится в сообщении Сандерс.
В понедельник
Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что прибывшие в страну самолеты ВКС РФ будут участвовать в совместных оперативных полетах.
Позже госсекретарь США Майкл Помпео написал в своем Twitter, что считает отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 разбазариванием правительствами РФ и Венесуэлы государственных средств.
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