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01:08 (мск), источник: ТАСС

Белый дом сообщил, что российские военные самолеты покинут Венесуэлу в пятницу

ТАСС, 12 декабря — Среди них — два стратегических ракетоносца Ту-160.

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Администрация США заявила, что, по словам представителей России, прибывшие в Венесуэлу самолеты ВКС РФ покинут страну в пятницу. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, получившее по почте комментарий пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Мы говорили с представителями России, и нас проинформировали, что их военные самолеты, которые приземлились в Венесуэле, покинут [страну] в пятницу и вернутся в Россию», — говорится в сообщении Сандерс.

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В понедельник пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт в Майкетии в Венесуэле. При этом не уточнялось, как скоро они вернутся в Россию.

Это уже не первый подобный перелет российских Ту-160.

Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что прибывшие в страну самолеты ВКС РФ будут участвовать в совместных оперативных полетах.

Позже госсекретарь США Майкл Помпео написал в своем Twitter, что считает отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 разбазариванием правительствами РФ и Венесуэлы государственных средств.

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