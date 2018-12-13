Колумбия отвергла обвинения Мадуро в подготовке переворота в Венесуэле

Источник: Reuters

Власти Колумбии назвали неубедительными и клеветническими заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о подготовке Боготой вооруженной агрессии для свержения власти в венесуэле.

«МИД от имени правительства Колумбии категорически отвергает сегодняшние заявления Николаса Мадуро против Колумбии, ее президента и властей. Аналогичным образом министерство прямо осуждает неубедительные, неуважительные и клеветнические слова Николаса Мадуро о воображаемой войне, которую Колумбия намерена начать», — говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что Колумбия требует уважать президента Ивана Дуке.

«Правительство будет и впредь вести работу с международным сообществом, Группой Лимы, ОАГ и другими международными организациями, чтобы с помощью политических и дипломатических процедур восстановить демократическую систему в Венесуэле», — добавили в МИД.

Мадуро заявил в среду на пресс-конференции, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимается разработкой планов по его свержению и убийству. «Правительство президента Колумбии Ивана Дуке является соучастником его [Болтона] плана по развязыванию насилия в нашей стране», — добавил венесуэльский лидер.