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01:39 (мск), источник: ТАСС

Колумбия отвергла обвинения Мадуро в подготовке переворота в Венесуэле

БОГОТА, 12 декабря. /ТАСС/ — В колумбийском МИД заявили, что слова венесуэльского лидера на этот счет были «неубедительными, неуважительными и клеветническими».

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Источник: Reuters

Власти Колумбии назвали неубедительными и клеветническими заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о подготовке Боготой вооруженной агрессии для свержения власти в венесуэле.

«МИД от имени правительства Колумбии категорически отвергает сегодняшние заявления Николаса Мадуро против Колумбии, ее президента и властей. Аналогичным образом министерство прямо осуждает неубедительные, неуважительные и клеветнические слова Николаса Мадуро о воображаемой войне, которую Колумбия намерена начать», — говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что Колумбия требует уважать президента Ивана Дуке.

«Правительство будет и впредь вести работу с международным сообществом, Группой Лимы, ОАГ и другими международными организациями, чтобы с помощью политических и дипломатических процедур восстановить демократическую систему в Венесуэле», — добавили в МИД.

Мадуро заявил в среду на пресс-конференции, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимается разработкой планов по его свержению и убийству. «Правительство президента Колумбии Ивана Дуке является соучастником его [Болтона] плана по развязыванию насилия в нашей стране», — добавил венесуэльский лидер.

Мадуро также считает, что Болтон причастен к подготовке наемников, которые якобы могут быть задействованы в провокациях против Венесуэлы. По мнению президента, речь может идти более чем о 730 бойцах как из Венесуэлы, так из соседней Колумбии, которые могут совершить нападения в венесуэльских штатах Тачира, Сулия и Амасонас.

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