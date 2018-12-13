Колумбия отвергла обвинения Мадуро в подготовке переворота в Венесуэле
БОГОТА, 12 декабря. /ТАСС/ — В колумбийском МИД заявили, что слова венесуэльского лидера на этот счет были «неубедительными, неуважительными и клеветническими».
БОГОТА, 12 декабря. /ТАСС/ — В колумбийском МИД заявили, что слова венесуэльского лидера на этот счет были «неубедительными, неуважительными и клеветническими».
Власти Колумбии назвали неубедительными и клеветническими заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о подготовке Боготой вооруженной агрессии для свержения власти в венесуэле.
«МИД от имени правительства Колумбии категорически отвергает сегодняшние заявления Николаса Мадуро против Колумбии, ее президента и властей. Аналогичным образом министерство прямо осуждает неубедительные, неуважительные и клеветнические слова Николаса Мадуро о воображаемой войне, которую Колумбия намерена начать», — говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства.
«Правительство будет и впредь вести работу с международным сообществом, Группой Лимы, ОАГ и другими международными организациями, чтобы с помощью политических и дипломатических процедур восстановить демократическую систему в Венесуэле», — добавили в МИД.
Мадуро заявил в среду на
Мадуро также считает, что Болтон причастен к подготовке наемников, которые якобы могут быть задействованы в провокациях против Венесуэлы. По мнению президента, речь может идти более чем о 730 бойцах как из Венесуэлы, так из соседней Колумбии, которые могут совершить нападения в венесуэльских штатах Тачира, Сулия и Амасонас.