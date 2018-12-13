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00:34 (мск), источник: Интерфакс

Британские депутаты-консерваторы выразили доверие Мэй

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — Британские члены парламента от консерваторов на голосовании в среду вечером выразили доверие премьеру страны и лидеру их партии Терезе Мэй.

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Источник: Reuters

Согласно официальным результатам, объявленным в парламенте, 200 человек проголосовали за Мэй, а 117 выступили за вотум недоверия. Для победы премьеру было достаточно получить 158 голосов.

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Голосование состоялось между 18:00 и 20:00 по местному времени (21:00 — 23:00 по Москве).

Ранее в среду Мэй выступила с обращением, в ходе которого она заявила, что намерена выстоять в голосовании, и предупредила о негативных последствиях варианта, предусматривающего смену лидера партии для Великобритании в период Brexit. Однако позднее, по данным британских СМИ, она также сказала, что не намерена возглавлять консерваторов на парламентских выборах 2022 года.

Голосование проводилось, так как часть депутатов-консерваторов потребовали его провести. Согласно действующим правилам, теперь в течение одного года в партии запрещено пытаться вынести вотум недоверия Мэй.

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