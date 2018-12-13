Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за всю свою карьеру

«Это была самая полезная встреча из всех, которые были в моей карьере. Мы усилили процесс сотрудничества между Россией и Венесуэлой в сфере ВТС», — сказал господин Мадуро на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter (цитата по ТАСС).