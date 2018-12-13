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02:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за всю свою карьеру

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на прошлой неделе, самой полезной за всю свою политическую карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

«Это была самая полезная встреча из всех, которые были в моей карьере. Мы усилили процесс сотрудничества между Россией и Венесуэлой в сфере ВТС», — сказал господин Мадуро на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter (цитата по ТАСС).

Напомним, 5 декабря Николас Мадуро посетил Москву с неожиданным визитом.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Николас Мадуро нашел точку опоры».

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