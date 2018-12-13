Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за всю свою карьеру
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на прошлой неделе, самой полезной за всю свою политическую карьеру.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на прошлой неделе, самой полезной за всю свою политическую карьеру.
«Это была самая полезная встреча из всех, которые были в моей карьере. Мы усилили процесс сотрудничества между Россией и Венесуэлой в сфере ВТС», — сказал господин Мадуро на
Напомним, 5 декабря Николас Мадуро посетил Москву с неожиданным визитом.
Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Николас Мадуро нашел точку опоры».