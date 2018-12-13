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08:27 (мск), источник: ТАСС

CNN: Бутина согласилась сотрудничать с американскими следователями

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/ — При этом телеканал отмечает, что сотрудничество носит ограниченный характер.

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Источник: AFP 2018

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, согласилась сотрудничать с американскими следователями, предложив им информацию о гражданине Соединенных Штатов, с которым она будто бы вступила в сговор, и о россиянине, по указанию которого она якобы действовала. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Ранее телеканал NBC сообщил о том, что Бутина пошла на сделку со следствием, в рамках которой она намерена признать себя виновной в нарушении американских законов об иностранных агентах. Таким образом, ей может грозить до полугода тюремного заключения с последующей депортацией в РФ.

Слушания в суде федерального округа Колумбия, на которых Бутина, как ожидается, изменит свои показания и признает себя виновной по одному или нескольким пунктам обвинения, состоятся в четверг.
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Сделка со следствием, на которую пошла россиянка, предполагает сотрудничество с американскими властями. При этом, как отмечают источники CNN, все указывает на то, что такое сотрудничество носит довольно ограниченный характер. По данным телеканала, Бутина согласилась предоставить информацию о гражданине США, с которым она якобы вступила в сговор с целью установления каналов связи с американцами, обладающими сильным политическим влиянием в стране. Как утверждает CNN, этим человеком является политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон.

Также Бутина якобы согласилась предоставить американским властям информацию, касающуюся россиянина, по указанию которого она будто бы действовала в США. По версии CNN, речь идет об Александре Торшине, который в 2001—2015 годах являлся членом Совета Федерации. 30 ноября сообщалось, что Торшин покидает пост заместителя председателя Банка России.

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