Захарова назвала обращение властей США с Бутиной «средневековой инквизицией»

Источник: РИА "Новости"

«Это средневековая инквизиция. Потому что ее запугивали, ее пытали, с ней обращались не как с человеком, не как с женщиной. Я думаю, что с ней обращались и до сих пор обращаются, вероятно, как с террористом или кем-то подобным», — добавила Захарова.

Новость Из дела Марии Бутиной исключили шпионаж

«С самого первого дня [ареста] мы называли ее политической заключенной», — сказала Захарова.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля — накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминируется участие в сговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США, не будучи зарегистрированной при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

11 декабря президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США Марии Бутиной. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными.