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10:53 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала обращение властей США с Бутиной «средневековой инквизицией»

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с арестованной и содержащейся в одиночной камере в США российской гражданкой Марией Бутиной обращаются, как во времена средневековой инквизиции. Как она отметила в четверг в интервью телеканалу CNN, «это не имеет отношение к правосудию, это не правосудие, это просто инквизиция».

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Источник: РИА "Новости"

«Это средневековая инквизиция. Потому что ее запугивали, ее пытали, с ней обращались не как с человеком, не как с женщиной. Я думаю, что с ней обращались и до сих пор обращаются, вероятно, как с террористом или кем-то подобным», — добавила Захарова.

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«С самого первого дня [ареста] мы называли ее политической заключенной», — сказала Захарова.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля — накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминируется участие в сговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США, не будучи зарегистрированной при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

11 декабря президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США Марии Бутиной. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными.

В США Бутина приехала на учебу. Весной этого года она получила диплом магистра в Американском университете в Вашингтоне, где изучала международные отношения.

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