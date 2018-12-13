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11:25 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла восьмитысячный закон

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла восьмитысячный закон, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

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Источник: РИА "Новости"

В среду исполнилось 25 лет с момента принятия Конституции Российской Федерации. В этот же день свой юбилей отметил и российский парламент — 12 декабря 1993 года состоялись выборы в первый созыв обеих палат.

«На сегодняшний день мы с вами приняли 8 тысяч законов, это труд депутатов семи созывов до сегодняшнего дня, из них 7963 вступили в силу, 7 одобрено Совете Федерации, направлено на подпись президенту Российской Федерации, 20 находится в Совете Федерации. В системе Государственной думы нет части законов, принятых в первом созыве. По стенограмме последнего заседания установлено, что их было 460. Электронная система “Закон” в то время отсутствовала», — сказал Володин в ходе пленарного заседания в четверг.

Восьмитысячным законом стала инициатива, которая разработана в целях реализации поручения президента РФ.

Новая норма вводит обязанность правоохранительных органов информировать о результатах рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органом субъекта РФ материалам. Аналогичная норма действует на федеральном уровне.

Кроме того, закон предлагает распространить на все субъекты России положения, действующего сейчас в отношении городов федерального значения. Положение предусматривает, что представительные органы муниципальных образований вправе заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов РФ о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

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