Госдума приняла восьмитысячный закон

Источник: РИА "Новости"

В среду исполнилось 25 лет с момента принятия Конституции Российской Федерации. В этот же день свой юбилей отметил и российский парламент — 12 декабря 1993 года состоялись выборы в первый созыв обеих палат.

«На сегодняшний день мы с вами приняли 8 тысяч законов, это труд депутатов семи созывов до сегодняшнего дня, из них 7963 вступили в силу, 7 одобрено Совете Федерации, направлено на подпись президенту Российской Федерации, 20 находится в Совете Федерации. В системе Государственной думы нет части законов, принятых в первом созыве. По стенограмме последнего заседания установлено, что их было 460. Электронная система “Закон” в то время отсутствовала», — сказал Володин в ходе пленарного заседания в четверг.

Восьмитысячным законом стала инициатива, которая разработана в целях реализации поручения президента РФ.

Новая норма вводит обязанность правоохранительных органов информировать о результатах рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органом субъекта РФ материалам. Аналогичная норма действует на федеральном уровне.