МИД РФ: Украина готовится к наступлению в Донбассе с выходом к границам России

Источник: РИА "Новости"

«Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, чтобы воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата территории Приазовья и выхода на границу с Россией», — цитирует госпожу Захарову «Интерфакс». Она добавила, что только в период с 1 по 7 декабря наблюдатели ОБСЕ нашли 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники вне разрешенных мест хранения.

Российский МИД считает, что наступление в Донбассе и обострение ситуации «нужно как воздух» президенту Украины Петру Порошенко, чтобы повысить свой рейтинг накануне выборов.

Ранее госпожа Захарова уже предупреждала, что Киев готовит в Донбассе провокацию. По ее словам, «в регион перебрасываются существенные наступательные компоненты», которые «рассредоточиваются вдоль всей линии соприкосновения».

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе украинские корабли вместе с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что они незаконно пересекли российскую границу. После инцидента власти Украины ввели военное положение в 10 регионах и запретили российским мужчинам от 16 до 60 лет въезжать на территорию страны.

Справка Порошенко ввел военное положение Чем это грозит России и украинцам? Подробнее