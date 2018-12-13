Президент Венесуэлы считает, что покушение на него организовал советник Дональда Трампа. В августе его атаковали дроны

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, считает, что покушение на него в августе было организовано Джоном Болтоном, советником США по национальной безопасности. Он утверждает, что США сделали это, чтобы после его смерти установить в стране диктатуру. Также президент заявил, что Бразилия и Колумбия помогали американцам — по его словам, в Колумбии проходят подготовку около 700 наемников:

Напомним, в августе 2018 года на Николаса Мадуро было совершено покушение во время военного парада. Когда президент произносил речь, его атаковали дроны, начиненные взрывчаткой. Их удалось сбить на подходе к параду — очевидцы утверждают, что прозвучало минимум два взрыва, есть пострадавшие среди военных. После Мадуро обвинил во всем Колумбию и заявил, что некоторые из виновных в покушении готовили преступление, находясь во Флориде, но доказательств не привел. Позже ответственность за терракт на себя взяла не очень известная организация «Национальное движение солдат в футболках».