Комитет Госдумы запускает конкурс для рэперов
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи запускает конкурс для
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи запускает конкурс для
«Мы запускаем конкурс. Называется “Безграничный рэп”. Под эгидой нашего комитета. Конкурс на лучшее
Главный критерий оценки, по его словам, — желание зрителей после просмотра ролика приехать в тот или иной населенный пункт — «город, район, регион или просто деревню»:
Но, самое главное, надо понимать — не просто конкурс стихов о любимом городе, где все прекрасно. Мы делаем все
по-честному.Это не детские песенки. Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-топлохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип.
Он подчеркнул, что рэп — это музыка протеста. «В председателях жюри — я и художественный руководитель проекта, известный наш товарищ из ютуба Юрий Дегтярев, однофамилец. То есть мы “по-дегтяревски” хотим провести этот конкурс», — отметил депутат.
Он пригласил к участию в конкурсе всех начинающих рэперов до 30 лет. По его словам, в январе начнется сбор работ, итоги будут подведены весной. Победители представят свои ролики в Госдуме и получат путевку по городам России.