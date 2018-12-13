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15:40 (мск), источник: Интерфакс

Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов по завышенным ценам

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — Росгвардия сообщила, что ее служба собственной безопасности вместе с военной прокуратурой и контрразведкой проводит проверку информации о нарушениях при закупках продуктов в ведомстве.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017—2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами. По завершению проверок данная информация будет доведена до общественности», — заявили в четверг в пресс-службе ведомства.

При этом в Росгвардии упрекнули СМИ в неверном освещении этой темы.

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«Для специалистов, разбирающихся в системе госзакупок, будет легко понять, что в “расследованиях” откровенно манипулируют информацией в интересах коррупционеров и недобросовестных поставщиков», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что в материалах СМИ были допущены «прямые неточности и искажения фактов».

В частности, в Росгвардии связали публикации о поставках продуктов с заседанием суда по иску мясокомбината «Дружба народов». В ведомстве считают, что таким образом «прямо оказывалось давление на суд и защищалась позиция одной из сторон».

В пресс-службе также отметили, что общий объем контрактов, заключенных Росгвардией по всей России с мясокомбинатом «Дружба народов», составляет около 3,5 млрд рублей, а не 8 млрд, как сообщали СМИ.

«Публикация (в СМИ — ИФ) затронула очень серьезную проблему качества государственных закупок. В частности, мы обращаем внимание вас и ваших читателей, что упоминаемая в ряде публикаций дешевая продукция, которую поставляли в Росгвардию по контрактам до 2018 года, в принципе не могла соответствовать ГОСТам, так как поставлялась по заведомо более низким ценам, чем стоимость сырья», — заявили в Росгвардии.

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Расследование ФБК

23 августа «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал расследование, в котором утверждалось, что мясокомбинат «Дружба народов», получивший эксклюзивное право на поставки продуктов для Росгвардии, завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдет в формате теледебатов. Встречи так и не произошло.

«Мясокомбинат «Дружба народов», со своей стороны, обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, в котором просил опровергнуть распространенные сведения.

11 декабря Золотов подал на Навального в суд. Глава Росгвардии потребовал от оппозиционера опровержения расследования ФБК и 1 млн рублей.

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