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16:12 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, кто может быть президентом

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президентом может быть человек с любой профессией, но он должен полностью посвятить этой профессии свою жизнь, заявил российский лидер Владимир Путин.

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Источник: РИА "Новости"

«Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия людей между собой. Вот эти профессиональные знания и навыки, они нужны и полезны. Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства», — сказал Путин в четверг на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

«Могу сказать, есть во главе крупных стран, во главе правительств люди, которые получили физическое образование, причем, в очень специфических сферах деятельности. Такие и в Европе есть, в крупных странах. Есть люди с другими базовыми первоначальными знаниями. Но главное не это — вообще, главное в другом. В том, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу — готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал. Полностью», — подчеркнул президент.

Второе — конечно, знаете, как у врача должно быть, правило у них есть такое — не навреди. Не может быть хорошим врачом человек, который не сопереживает все, что сопереживает его пациент. Он должен любить пациента, он должен погружаться в его проблемы. И пытаться решить его проблемы так, как свои собственные. В полной мере это относится и к главам правительств, там, где это первые лица, и к главам государств, так, как у нас. Это самое главное, основное.
Владимир Путин 
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Он отметил, что, «конечно, просто нужно быть порядочным человеком». «Но это, правда, в любой профессии. Но здесь особенно важно», — сказал Путин.

Он рассказал ребятам, как достичь личного успеха.

«Каждый из вас может ставить перед собой самые амбициозные цели. Хотя, должен вам сказать, что это не всегда абсолютный критерий успеха личного. Но Эйнштейн не был никаким президентом, главой государства не был. Если вы пальцем ткнете в карту мира сегодня, в какое-нибудь государство, и спросите, кто там глава правительства или президент, вряд ли вы знаете. А Эйнштейна знают все, весь мир знает. Поэтому нужно ставить перед собой такие задачи, достижение которых вам приятно, достижение который вы считаете для вас наиболее актуальным и притягательным. И в этом случае вы будете добиваться огромного личного успеха. А от личного успеха каждого будет зависеть успех страны», — подчеркнул глава государства.

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