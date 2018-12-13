Путин рассказал, кто может быть президентом

Источник: РИА "Новости"

«Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия людей между собой. Вот эти профессиональные знания и навыки, они нужны и полезны. Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства», — сказал Путин в четверг на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

«Могу сказать, есть во главе крупных стран, во главе правительств люди, которые получили физическое образование, причем, в очень специфических сферах деятельности. Такие и в Европе есть, в крупных странах. Есть люди с другими базовыми первоначальными знаниями. Но главное не это — вообще, главное в другом. В том, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу — готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал. Полностью», — подчеркнул президент.

Второе — конечно, знаете, как у врача должно быть, правило у них есть такое — не навреди. Не может быть хорошим врачом человек, который не сопереживает все, что сопереживает его пациент. Он должен любить пациента, он должен погружаться в его проблемы. И пытаться решить его проблемы так, как свои собственные. В полной мере это относится и к главам правительств, там, где это первые лица, и к главам государств, так, как у нас. Это самое главное, основное. Владимир Путин президент России

Он отметил, что, «конечно, просто нужно быть порядочным человеком». «Но это, правда, в любой профессии. Но здесь особенно важно», — сказал Путин.

Он рассказал ребятам, как достичь личного успеха.