Путин рассказал, как Ельцин предложил ему стать президентом

Источник: РИА "Новости"

Глава государства Владимир Путин на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле рассказал, как первый президент России Борис Ельцин предложил ему участвовать в президентских выборах. Ельцин сообщил Путину, что хочет представить его кандидатуру на должность премьер-министра России, и предложил ему участвовать в выборах президента в дальнейшем. По словам Владимира Путина, сначала он отказался от участия в выборах, добавив, что еще не готов.

«Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: «Хочу представить Вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы Вы были премьером, а потом буду предлагать Вам идти на выборы президента. Вы согласны?» — я ему сказал: «Нет». Он очень удивился, говорит: «Почему это?» Я ему говорю: «Борис Николаевич, я не готов», — рассказал Путин.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-17760452&id=456239240&hash=03bcd84bc6218ea4&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Президент добавил, что был «большим мальчиком» и уже долгое время проработал в государственных учреждениях, когда Ельцин сделал ему такое предложение. «Я хочу вам пожелать, чтобы вы готовы были как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни, желаю вам успеха», — обратился он к участникам открытого урока.

В августе 1999 года Владимир Путин стал председателем правительства России, а уже за несколько недель до начала 2000 года Борис Ельцин предложил ему стать исполняющим обязанности президента. 31 декабря 1999 года Путин стал исполняющим обязанности главы государства, 26 марта 2000 года был избран главой государства.