Путин перенес столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток

Источник: РИА "Новости"

Этим документом вносятся изменения в указ от 13 мая 2000 года, где, в частности, содержится перечень федеральных округов и их столиц. Согласно новому указу, Владивосток стал центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска. «Руководителю Администрации президента Российской Федерации (поручено) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в г. Владивосток», — говорится, в частности, в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

С инициативой переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток ранее публично выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Эту идею поддержали вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. В Приморье были направлены правительственные специалисты для оценки затрат и разработки необходимых мероприятий. При этом, по словам Трутнева, перенос столицы Дальнего Востока пройдет с близкими к нулю расходами бюджета.

За последнее время это уже второе крупное административное изменение, касающееся ДФО.

Новость Озвучены плюсы переноса столицы Дальнего Востока во Владивосток

В ноябре текущего года указом президента в состав Дальневосточного федерального округа были переданы Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибирский федеральный округ. Таким образом, в настоящее время, ДФО состоит из Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотки.