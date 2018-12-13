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17:13 (мск), источник: ТАСС

Путин перенес столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Источник: РИА "Новости"

Этим документом вносятся изменения в указ от 13 мая 2000 года, где, в частности, содержится перечень федеральных округов и их столиц. Согласно новому указу, Владивосток стал центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска. «Руководителю Администрации президента Российской Федерации (поручено) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в г. Владивосток», — говорится, в частности, в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

С инициативой переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток ранее публично выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Эту идею поддержали вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. В Приморье были направлены правительственные специалисты для оценки затрат и разработки необходимых мероприятий. При этом, по словам Трутнева, перенос столицы Дальнего Востока пройдет с близкими к нулю расходами бюджета.

За последнее время это уже второе крупное административное изменение, касающееся ДФО.
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Озвучены плюсы переноса столицы Дальнего Востока во Владивосток

В ноябре текущего года указом президента в состав Дальневосточного федерального округа были переданы Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибирский федеральный округ. Таким образом, в настоящее время, ДФО состоит из Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотки.

Федеральные округа были учреждены президентом РФ в 2000 году, изначально их было образовано семь: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный (Санкт- Петербург), Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск) и Дальневосточный (Хабаровск). Позднее в том же году Северо-Кавказский округ был переименован в Южный, а в январе 2010 г. из его состава был вновь выделен отдельный Северо-Кавказский федеральный округ с центром в Пятигорске. В 2014 году был создан Крымский федеральный округ, который просуществовал до июля 2016 года, когда входившие в него Республика Крым и Севастополь были переданы в состав ЮФО.

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