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13 декабря, источник: Ведомости

Арестованная в США Мария Бутина частично признала вину

Она созналась в сговоре с целью нанести вред США.

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Источник: Reuters

Арестованная в США россиянка Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения на слушаниях в суде федерального округа Колумбия. Она созналась в сговоре с целью нанести вред США, передает CNN.

Бутина сказала, что действовала «под руководством» российского чиновника. Его имя она не назвала. Как утверждает CNN, речь идет об Александре Торшине, бывшем зампреде Центробанка. По словам Бутиной, она признала вину добровольно. За признание вины ей обещали смягчить наказание, подтвердила в суде Бутина.

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После заключения сделки со следствием Бутиной вместо 15 лет заключения грозит максимум пять лет лишения свободы и штраф в размере $250 000, после отбывания наказания ее, скорее всего, депортируют, передает USA Today. По словам судьи, решение о депортации будет принимать не суд, а другие ведомства. Судья, приняв признание Бутиной, не стала назначать дату вынесения приговора, чтобы дать время Бутиной на сотрудничество со следствием. Следующее заседание суда назначено на 12 февраля.

Бутину арестовали в США в июле. Ей предъявили обвинения в преступном сговоре и работе в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора. Ранее россиянка настаивала на своей невиновности. Но 10 декабря Бутина в суде заявила о готовности изменить показания по делу и пойти на сделку с федеральными прокурорами.

О чем именно Бутина готова рассказать следствию, не сообщалось. В совместном заявлении сторон говорилось, что Бутина, ее адвокат и прокуроры, занимающиеся расследованием дела, выступят в суде в ближайшие дни.

Условия сделки Бутиной со следствием

В четверг, 13 декабря, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что сотрудничество Бутиной со следствием будет довольно ограниченным. Она расскажет прокурорам о гражданине США, с которым якобы вступила в сговор, и о влиятельном российском чиновнике, по указанию которого якобы действовала, пояснили источники CNN.

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По информации телеканала, речь идет о политическом консультанте Республиканской партии США Поле Эриксоне и бывшем члене Совета Федерации Александре Торшине. Следователи также попытаются выяснить у россиянки информацию о российском миллиардере, который на протяжении нескольких лет финансировал некоторые из ее проектов. Следствию необходимо понять, как Бутина «вписывалась в общую мозаику российского вмешательства в президентские выборы 2016 г.», отмечает CNN.

О ком из российских миллиардеров идет речь, источники CNN не уточнили. В июле «Коммерсантъ» писал, что миллиардер Константин Николаев (по оценке Forbes его состояние — $1,1 млрд) финансировал российские проекты Бутиной в течение трех лет до 2015 г. Речь, в частности, идет о движении «Право на оружие», которое возглавляет Бутина. При этом уже с 2015 г. бизнесмен не оказывал Бутиной ни финансовой, ни иной поддержки, говорил представитель Николаева изданию.

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Как Торшин может быть связан с делом Бутиной

По информации CNN, Бутина в США выполняла поручения Торшина, который в 2001—2015 гг. был членом Совета Федерации, а с января 2015 г. работал в Центробанке.

В конце ноября ЦБ сообщил о его уходе с поста заместителя председателя в связи с выходом на пенсию. В отношении Торшина с апреля 2018 г. действуют санкции США.

С момента ареста Бутиной Торшин ни разу не комментировал информацию о возможных связях с ней. Источник, близкий к ЦБ, рассказал Русской службе BBC, что зампред ЦБ после предъявления обвинений россиянке ушел в отпуск и не появлялся на работе все лето и осень, а выйдя из отпуска, взял больничный. Для руководства ЦБ «хобби» Торшина стало неприятным сюрпризом, в США он ездил во время отпусков, ЦБ никогда не посылал его по работе в Штаты, уточнил источник ВВС. «Об участии в молитвенном завтраке вообще узнали постфактум, он никого не предупреждал. ЦБ сторонится политики, и его деятельность вне банка неприятно удивила его руководство», — добавил источник ВВС.

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В феврале 2017 г. ТАСС сообщил, что Бутина была в составе российской делегации, присутствовавшей на Национальном молитвенном завтраке — празднике с участием президента США Дональда Трампа. Формированием состава делегации тогда занимался Торшин, рассказывала Бутина агентству.

Кто такой Эриксон

По информации Reuters, с Эриксоном Бутину связывали «личные отношения». В материалах суда, которые ранее цитировало агентство, утверждалось, что в США Бутина и Эриксон вместе снимали квартиру. Россиянка рассматривала отношения с Эриксоном как «необходимый аспект ее деятельности», говорилось в документах: она рассчитывала, что американец поможет ей выполнить работу в интересах России. В 2016 г. Бутина и Эриксон в Южной Дакоте открыли компанию Bridges LLC., зарегистрировав ее на домашний адрес американца. Чем именно занималась компания и для каких целей она была создана, в документах суда не уточнялось.

Источники CNN утверждают, что Эриксон однажды использовал свои связи с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), чтобы попытаться помочь Торшину и Бутиной организовать во время кампании Дональда Трампа его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Но усилия Эриксона не увенчались успехом, отмечает телеканал.

Эриксону не предъявлены какие-либо обвинения. Он находится под пристальным вниманием следователей, утверждает CNN. «Пол Эриксон — хороший американец. Он никогда не делал ничего такого, что могло бы навредить нашей стране, и никогда этого не сделает», — заявил телеканалу его адвокат Уильям Херд. По данным CNN, Эриксон регулярно навещает Бутину в тюрьме. Однако на судебных слушаниях в четверг он не присутствовал.

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