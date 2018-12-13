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20:23 (мск), источник: RNS

Болтон назвал условие для следующей встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться только в том случае, если Москва освободит задержанные после инцидента в Керченском проливе корабли ВМС Украины вместе с моряками, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

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Источник: AP 2018

«Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы состояться, до тех пор, пока (украинские. — RNS) корабли и экипажи не будут освобождены», — цитирует Болтона агентство Reuters.

25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. Три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители вместе с экипажами были задержаны ФСБ России. Позже суды Крыма арестовали всех 24 украинских моряков, причастных к инциденту. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).

Путин и Трамп должны были встретиться в ходе саммита G20, который проходил в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Незадолго до начала встречи «большой двадцатки» американский лидер отменил переговоры с российским коллегой из-за ситуации в Керченском проливе.

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