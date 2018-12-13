Болтон назвал условие для следующей встречи Путина и Трампа

Источник: AP 2018

«Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы состояться, до тех пор, пока (украинские. — RNS) корабли и экипажи не будут освобождены», — цитирует Болтона агентство Reuters.

25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. Три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители вместе с экипажами были задержаны ФСБ России. Позже суды Крыма арестовали всех 24 украинских моряков, причастных к инциденту. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).