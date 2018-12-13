Евросоюз решил продлить экономические санкции против России

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Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении России, такое решение было принято 13 декабря на саммите ЕС, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. «ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации минских договоренностей», — написал он в Twitter. Срок действия этих ограничительных мер истекал в конце января следующего года.

Речь идет о санкциях Евросоюза в отношении отдельных секторов российской экономики, которые были введены в 2014 г. Эти ограничительные меры, в частности, включают в себя санкции против пяти российских государственных финансовых учреждений (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк) и их «дочек», а также в отношении трех крупнейших российских энергетических компаний («Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть») и трех оборонных предприятий («Уралвагонзавод», «Оборонпром» и Объединенная авиастроительная корпорация).

Кроме того, эти санкции вводят запрет на экспорт и импорт оружия и товаров военного назначения в Россию, а также ограничение доступа страны к определенным технологиям и услугам в сфере добычи и разведки нефти.

После конфликта с украинскими кораблями в Черном море Туск выразил уверенность, что экономические санкции в отношении России будут продлены, потому что «Европа едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины». В конце ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских бронекатера и буксир. Члены их экипажей (24 украинца) были арестованы. По версии ФСБ, корабли пересекли границу незаконно. ВМС Украины утверждают, что предупреждали о планах кораблей пройти под Крымским мостом.

Помимо экономических ограничительных мер Евросоюз в 2014 г. ввел в отношении России санкции «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя» (действуют до 23 июня 2019 г.), а также индивидуальные санкции против ряда российских компаний и граждан.

Индивидуальные санкции Евросоюз последний раз продлил в сентябре до марта следующего года.

Они введены в отношении лиц и организаций, действия которых, по мнению ЕС, «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Ограничительные меры распространяются на 155 человек и 44 организации.