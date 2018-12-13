Министр индийских дел
Как начинался и чем закончился визит Сергея Шойгу в Дели.
Как начинался и чем закончился визит Сергея Шойгу в Дели.
В четверг в Дели состоялось 18-е заседание совместной
Заседанию МПК, сопредседателем которой с российской стороны является министр обороны РФ Сергей Шойгу, предшествовала протокольная встреча с участием роты почетного караула у стен Минобороны Индии, а после переговоры в узком составе. Открывая их, Сергей Шойгу в разговоре со своей коллегой Нирмалой Ситхараман заявил, что уровень кооперации между странами в области передачи технологий производства вооружения «беспрецедентен», а сотрудничество протекает во всех, даже самых «чувствительных» сферах ВТС, «несмотря на внешнее давление».
Спорить с ним госпожа Ситхараман не стала, примерно в таких же тонах сотрудничество двух стран было охарактеризовано президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Индию (состоялся
Открывая заседание, господин Шойгу особо отметил наличие твердых контрактов по зенитным ракетным системам С-400 «Триумф» (пять полковых комплектов) и по фрегатам проекта 11356 (два фрегата будут поставлены Индии, а еще два — собраны на местных верфях). Эти подписания осенью 2018 года упрочнили положение Индии в годовом портфеле заказов: вкупе они оцениваются в $6,5 млрд.
Развивая эту тему, Сергей Шойгу рассказал, что изменилась структура МПК: в ней появилась отдельная рабочая группа по военному сотрудничеству. Как пояснил замминистра обороны РФ Александр Фомин, на заседании обсуждалась программа сотрудничества между Россией и Индией до 2030 года, и в рамках темы военного сотрудничества основой развития были названы совместные мероприятия под эгидой ШОС: «Мирная миссия», «Индра», Армейские международные игры и подготовка индийских специалистов в российских вузах.
По словам источника «Ъ» в оборонной промышленности, у России и Индии осталось несколько крупных проектов, которые еще не завершены. Это создание совместного предприятия концерна «Калашников» с индийской Ordnance Factory Board, история с Ка-226Т, а также ряд вопросов по расчетам и модернизации имеющейся продукции, в частности, истребителей МиГ-29 и авианосца Vikramaditya. Впрочем, по словам другого собеседника «Ъ» в Минобороны, тема расчетов за поставляемую продукцию осталась на втором плане — таким было пожелание принимающей стороны. А вот тема послепродажного обслуживания, по его данным, стала одной из основных на заседании МПК: в частности, на модернизацию поставленных ранее истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG от индийских ВВС поступало много жалоб, но теперь они признали существенное улучшение. Была поднята на МПК и тема СП концерна «Калашников». Один из собеседников «Ъ» напомнил, что с момента визита индийской делегации на завод в Ижевск прошел уже почти год, но твердый контракт так и не был подписан: облик будущего СП неизвестен, остается не проработанной даже схема владения, хотя политическое решение достигнуто обеими сторонами.
По данным «Ъ», в четверг же могла состояться встреча Сергея Шойгу с премьером Индии Нарендрой Моди, но она не была подтверждена индийской стороной. Как пояснил один из собеседников «Ъ», близких к дипмиссии, «просто не совпал график». По его словам, вопрос исключительно во внутренних делах господина Моди и его партии: «В Индии уже все думают о выборах, здесь нет места лишней встрече с иностранцами, даже такими важными. Партия премьера выступила не так хорошо, как ожидалось, и им надо
Но ждать подписания твердых оружейных контрактов до парламентских выборов не приходится: собеседники «Ъ» убеждены, что Индия в большей степени занята собой и своими внутренними проблемами. Впрочем, критично эта проволочка на отношениях в сфере ВТС между странами не скажется. Так, похоже, считает и Владимир Путин, пригласивший господина Моди принять участие в Восточном экономическом форуме 2019 года во Владивостоке в качестве главного гостя.