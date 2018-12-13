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13 декабря, источник: Газета Коммерсантъ

Министр индийских дел

Как начинался и чем закончился визит Сергея Шойгу в Дели.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг в Дели состоялось 18-е заседание совместной российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Как стало известно «Ъ», помимо организации ряда военных учений Россия и Индия подтвердили намерения по созданию совместного производства автоматов Калашникова, а также обсудили перспективы модернизации истребителей МиГ-29 и авианосца Vikramaditya. Впрочем, до весны 2019 года ждать подвижек в сфере ВТС не стоит: до парламентских выборов индийские власти заняты исключительно внутренней повесткой. С подробностями из Дели — корреспондент «Ъ» Александра Джорджевич.

Заседанию МПК, сопредседателем которой с российской стороны является министр обороны РФ Сергей Шойгу, предшествовала протокольная встреча с участием роты почетного караула у стен Минобороны Индии, а после переговоры в узком составе. Открывая их, Сергей Шойгу в разговоре со своей коллегой Нирмалой Ситхараман заявил, что уровень кооперации между странами в области передачи технологий производства вооружения «беспрецедентен», а сотрудничество протекает во всех, даже самых «чувствительных» сферах ВТС, «несмотря на внешнее давление».

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Спорить с ним госпожа Ситхараман не стала, примерно в таких же тонах сотрудничество двух стран было охарактеризовано президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Индию (состоялся 4—5 октября).

Открывая заседание, господин Шойгу особо отметил наличие твердых контрактов по зенитным ракетным системам С-400 «Триумф» (пять полковых комплектов) и по фрегатам проекта 11356 (два фрегата будут поставлены Индии, а еще два — собраны на местных верфях). Эти подписания осенью 2018 года упрочнили положение Индии в годовом портфеле заказов: вкупе они оцениваются в $6,5 млрд.

Развивая эту тему, Сергей Шойгу рассказал, что изменилась структура МПК: в ней появилась отдельная рабочая группа по военному сотрудничеству. Как пояснил замминистра обороны РФ Александр Фомин, на заседании обсуждалась программа сотрудничества между Россией и Индией до 2030 года, и в рамках темы военного сотрудничества основой развития были названы совместные мероприятия под эгидой ШОС: «Мирная миссия», «Индра», Армейские международные игры и подготовка индийских специалистов в российских вузах.

В части ВТС были приняты два решения: так, со второго квартала 2019 года в Индии планируется начать выпуск автоматов Калашникова, а также, по данным «Ъ», к лету 2019 года в Индии будет организовано производство вертолетов Ка-226Т.
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По словам источника «Ъ» в оборонной промышленности, у России и Индии осталось несколько крупных проектов, которые еще не завершены. Это создание совместного предприятия концерна «Калашников» с индийской Ordnance Factory Board, история с Ка-226Т, а также ряд вопросов по расчетам и модернизации имеющейся продукции, в частности, истребителей МиГ-29 и авианосца Vikramaditya. Впрочем, по словам другого собеседника «Ъ» в Минобороны, тема расчетов за поставляемую продукцию осталась на втором плане — таким было пожелание принимающей стороны. А вот тема послепродажного обслуживания, по его данным, стала одной из основных на заседании МПК: в частности, на модернизацию поставленных ранее истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG от индийских ВВС поступало много жалоб, но теперь они признали существенное улучшение. Была поднята на МПК и тема СП концерна «Калашников». Один из собеседников «Ъ» напомнил, что с момента визита индийской делегации на завод в Ижевск прошел уже почти год, но твердый контракт так и не был подписан: облик будущего СП неизвестен, остается не проработанной даже схема владения, хотя политическое решение достигнуто обеими сторонами.

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По данным «Ъ», в четверг же могла состояться встреча Сергея Шойгу с премьером Индии Нарендрой Моди, но она не была подтверждена индийской стороной. Как пояснил один из собеседников «Ъ», близких к дипмиссии, «просто не совпал график». По его словам, вопрос исключительно во внутренних делах господина Моди и его партии: «В Индии уже все думают о выборах, здесь нет места лишней встрече с иностранцами, даже такими важными. Партия премьера выступила не так хорошо, как ожидалось, и им надо что-то с этим делать», — резюмировал он, напомнив, что за последний месяц в Индию уже приезжали секретарь Совбеза Николай Патрушев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Но ждать подписания твердых оружейных контрактов до парламентских выборов не приходится: собеседники «Ъ» убеждены, что Индия в большей степени занята собой и своими внутренними проблемами. Впрочем, критично эта проволочка на отношениях в сфере ВТС между странами не скажется. Так, похоже, считает и Владимир Путин, пригласивший господина Моди принять участие в Восточном экономическом форуме 2019 года во Владивостоке в качестве главного гостя.

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