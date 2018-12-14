Reuters: Сенат США возложил ответственность за убийство Хашкаджи на саудовского принца
ТАСС, 13 декабря — Соответствующая резолюция также призывает власти Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста.
ТАСС, 13 декабря — Соответствующая резолюция также призывает власти Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста.
Сенат Конгресса США в четверг принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщило агентство Reuters.
Хашкаджи, известный критическими статьями о политике
Резолюции Конгресса носят сугубо декларативный характер, их положения необязательны к выполнению.
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