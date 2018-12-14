Reuters: Сенат США возложил ответственность за убийство Хашкаджи на саудовского принца

Сенат Конгресса США в четверг принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, резолюция была принята единогласно. В ней также содержится призыв к властям Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста.