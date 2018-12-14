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04:47 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Сенат США возложил ответственность за убийство Хашкаджи на саудовского принца

ТАСС, 13 декабря — Соответствующая резолюция также призывает власти Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста.

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Источник: AP 2018

Сенат Конгресса США в четверг принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, резолюция была принята единогласно. В ней также содержится призыв к властям Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Резолюции Конгресса носят сугубо декларативный характер, их положения необязательны к выполнению.

Тайна убийства саудовского журналиста
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