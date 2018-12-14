WSJ: в США ведется расследование в отношении расходов на инаугурацию Трампа
ТАСС, 14 декабря — Следователи подозревают, что некоторые вложившие средства люди могли делать это в обмен на
ТАСС, 14 декабря — Следователи подозревают, что некоторые вложившие средства люди могли делать это в обмен на
Федеральные прокуроры Манхэттена проводят расследование на предмет возможной растраты части средств, собранных на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, следователи подозревают также, что некоторые вложившие средства люди могли делать это в обмен на
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