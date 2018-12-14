WSJ: в США ведется расследование в отношении расходов на инаугурацию Трампа

Федеральные прокуроры Манхэттена проводят расследование на предмет возможной растраты части средств, собранных на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, следователи подозревают также, что некоторые вложившие средства люди могли делать это в обмен на какие-то политические уступки и возможность оказания влияния на администрацию президента.