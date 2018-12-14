Сенат США начал наступление на Эр-Рияд
Законодатели призвали к прекращению военной помощи Саудовской Аравии.
Законодатели призвали к прекращению военной помощи Саудовской Аравии.
Сенат США принял резолюцию о прекращении американской военной помощи Саудовской Аравии, которая проводит операцию в Йемене. Пока это самая мягкая из возможных реакций американских сенаторов на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. При этом решение Сената носит рекомендательный характер и еще не означает, что Вашингтон откажется от военного сотрудничества с
Резолюция, запрещающая участие американских вооруженных сил в конфликте в Йемене за исключением операций против террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), была утверждена в четверг американским Сенатом. Речь идет о запрете на дозаправку самолетов возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, а также на обмен разведданными и данными о потенциальных целях. Запрещается и любое другое участие американских военных в конфликте в Йемене без санкций Конгресса.
На результат голосования не повлиял прошедший в четверг в Конгрессе закрытый брифинг госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Джима Мэттиса, которые поддерживают курс Дональда Трампа на укрепление сотрудничества с
Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции вторглись в страну под предлогом возвращения власти изгнанному президенту
По словам инициатора резолюции независимого сенатора Берни Сандерса, вмешательство Саудовской Аравии в йеменский конфликт привело «к самой страшной гуманитарной катастрофе в мире». «Для Соединенных Штатов пришло время перестать поддерживать руководство Саудовской Аравии, жестокий режим, который недавно убил
В конце ноября Дональд Трамп дал понять, что США намерены сохранять отношения с Саудовской Аравией на прежнем уровне несмотря на убийство в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашокджи. По словам президента, правду об этом деле можно так никогда не узнать, тогда как хорошие отношения с
Однако сенаторы продолжают требовать от Дональда Трампа внести ясность в вопрос причастности к убийству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. После встречи небольшой группы сенаторов с директором ЦРУ Джиной Хаспел у них не осталось сомнений в вине кронпринца.
В итоге, не дожидаясь решений Белого дома, сенаторы рассмотрели сразу несколько вариантов того, как наказать
Пока же сенаторы ограничились более мягким вариантом, который затрагивает только участие США в йеменском конфликте. Однако, как считают эксперты, она имеет больше символическое значение, носит рекомендательный характер и вряд ли повлияет на йеменский конфликт. Хотя бы потому, что еще в начале ноября арабская коалиция сама отказалась от американской помощи в дозаправке самолетов.
Запрет США на дозаправки коалиции не изменит ситуацию, сказал «Ъ» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
Все, что возможно разбомбить, уже давно уничтожено, страна маленькая, к тому же находится в режиме полной блокады с начала войны.
Примечательно, что именно вчера ООН смогла добиться важного прогресса в урегулирования йеменского конфликта. В Швеции на первых за 2,5 года переговорах между конфликтующими сторонами было достигнуто соглашение о перемирии в Ходейде, где расположен основной порт страны. Продолжение эскалации в этом районе может усугубить гуманитарную катастрофу. По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, договоренность «открывает путь прогрессу на переговорах в будущем». Еще одним положительным результатом стало соглашение об обмене пленными. Обсуждается и открытие аэропорта йеменской столицы Саны для международных рейсов.
С одной стороны все эти договоренности обнадеживают, но к ним нужно относиться осторожно, боевые действия не прерывались на время переговоров, соглашение о прекращении огня касается только Ходейды.
Он подчеркнул, что формирование переходных органов власти является центральной темой переговоров. «Пока прогресса в этом вопросе не будет достигнуто, успех шведской встречи останется шатким. Эскалация военных действий коалиции на всех участках синхронно с ходом переговоров — плохой признак», — почеркнул эксперт.
Сергей Серебров считает, что «внутренние условия в Йемене давно созрели для урегулирования». «Именно позиция США блокирует этот процесс, как на земле, так и в Совбезе ООН», — указал он. «Если бы США приняли резолюцию, ограничивающую возможности Саудовской Аравии продолжать войну — это было бы другое дело», — сказал эксперт. Он отметил, что говорить об изменении позиции Вашингтона можно было бы только после отказа США причислять хуситов к «иранским агентам», а также прекращения оценки йеменского конфликта через призму давления на Тегеран. Однако вряд ли это произойдет, отметил эксперт. Только в среду на заседании Совбеза ООН по ядерному нераспространению госсекретарь США Майкл Помпео в очередной раз обвинил Иран в попытках разжечь конфликт в Сирии и Йемене.
Марианна Беленькая, Екатерина Мареева