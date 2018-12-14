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05:01 (мск), источник: ТАСС

Евросоюз назвал невозможным возобновление переговоров по соглашению о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/ — При этом Брюссель намерен установить с Лондоном после Brexit как можно более тесные отношения.

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Источник: Reuters

Возобновление переговоров по соглашению о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) невозможно, но Брюссель намерен установить с Великобританией после Brexit как можно более тесные отношения. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Евросоюза по Brexit.

«ЕС остается привержен соглашению и намерен осуществить его ратификацию. Возобновление переговоров не обсуждается», — говорится в документе, в котором также подчеркивается намерение ЕС «установить с Великобританией после Brexit настолько тесные отношения, насколько возможно».

Евросоюз готов приступить к обсуждению будущих отношений с Великобританией, как только будет подписано соглашение о выходе, чтобы переговоры могли начаться немедленно после выхода [29 марта 2018 года].
Дональд Туск
председатель Евросовета

Лидеры ЕС также подчеркнули, что предохранительный механизм, который должен сохранить Северную Ирландию в Таможенном союзе ЕС после выхода Великобритании, чтобы обеспечить прозрачность границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией (backstop), «останется в соглашении как необходимая гарантия».

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