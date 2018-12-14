Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить сделку с Лондоном
БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/ — При этом, по словам канцлера Германии, ЕС готовится и к менее благоприятному сценарию.
БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/ — При этом, по словам канцлера Германии, ЕС готовится и к менее благоприятному сценарию.
Европейский союз хочет сохранить оговоренное с Лондоном соглашение по Brexit, но вынужден готовиться и к менее благоприятному сценарию. Об этом заявила в четверг в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня саммита ЕС.
Мы хотим на европейском и на национальных уровнях <...> подготовиться в том числе к тому, чтобы работать над сценарием Brexit без сделки, однако наше желание — сохранить соглашение.
Меркель также в очередной раз заявила, что достигнутое с Лондоном соглашение не будет обсуждаться еще раз.
По словам канцлера, так называемый backstop в Северной Ирландии [режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit] необходим в качестве гарантии.
Глава кабмина отметила, что ЕС хочет «быстро преодолеть переходную фазу backstop», чтобы все стороны после этого могли «развиваться в том направлении, в каком хотят».