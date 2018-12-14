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04:53 (мск), источник: ТАСС

Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить сделку с Лондоном

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/ — При этом, по словам канцлера Германии, ЕС готовится и к менее благоприятному сценарию.

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Источник: Reuters

Европейский союз хочет сохранить оговоренное с Лондоном соглашение по Brexit, но вынужден готовиться и к менее благоприятному сценарию. Об этом заявила в четверг в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня саммита ЕС.

Мы хотим на европейском и на национальных уровнях <...> подготовиться в том числе к тому, чтобы работать над сценарием Brexit без сделки, однако наше желание — сохранить соглашение.

Меркель также в очередной раз заявила, что достигнутое с Лондоном соглашение не будет обсуждаться еще раз.

По словам канцлера, так называемый backstop в Северной Ирландии [режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit] необходим в качестве гарантии.

Глава кабмина отметила, что ЕС хочет «быстро преодолеть переходную фазу backstop», чтобы все стороны после этого могли «развиваться в том направлении, в каком хотят».

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