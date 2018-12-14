Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить сделку с Лондоном

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Европейский союз хочет сохранить оговоренное с Лондоном соглашение по Brexit, но вынужден готовиться и к менее благоприятному сценарию. Об этом заявила в четверг в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня саммита ЕС.

Мы хотим на европейском и на национальных уровнях <...> подготовиться в том числе к тому, чтобы работать над сценарием Brexit без сделки, однако наше желание — сохранить соглашение.

Меркель также в очередной раз заявила, что достигнутое с Лондоном соглашение не будет обсуждаться еще раз.

По словам канцлера, так называемый backstop в Северной Ирландии [режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit] необходим в качестве гарантии.