Патриарх Кирилл обратился в ООН и к Папе Римскому в связи с давлением на УПЦ

Источник: AP 2018

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений», — цитирует ОВЦС патриарха.

Давление, нарушающее конституционные права и свободы граждан Украины, осуществляется, «чтобы принудить епископат Украинской православной церкви к участию в данном мероприятии ["объединительном соборе"]", пишет патриарх. Он подчеркнул, что «приглашения на «объединительный собор» за подписью патриарха Константинопольского Варфоломея архиереи Украинской православной церкви получали из рук государственных чиновников. Между тем статья 35 Конституции Украины констатирует, что «церковь и религиозные организации отделены от государства», а следовательно, отмечают в РПЦ, «всякое вмешательство государства в межцерковные отношения является антиконституционным».

Патриарх упомянул возбуждение уголовных дел против священников о разжигании религиозной вражды, попытки лишить церковь прав пользования Киево-Печерской и Почаевской лаврами, а также агрессивную информационную кампанию со стороны средств массовой информации и ведущих политиков страны.

«Представители государственной власти самого высокого уровня позволяют себе публичные высказывания по отношению к Украинской православной церкви, разжигающие межконфессиональную вражду», — заявил глава РПЦ.

«Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей Украины, на какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека и гражданина они могут решиться для достижения поставленной задачи в оставшееся до президентских выборов время. Но уже имевшие место многочисленные факты дискриминации Украинской церкви дают повод опасаться еще большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому православию», — резюмировал патриарх Кирилл.

Давление на каноническую церковь

После того, как власти на Украине начали кампанию по созданию новой автокефальной церкви, отделенной от Московского патриархата, а каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась присоединиться к этому процессу, на представителей УПЦ начались гонения. Священников вызывают на допросы, у них проводят обыски, против представителей духовенства заводят уголовные дела.

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Так, только за последние несколько недель СБУ провела обыски в Овручской епархии УПЦ в Житомирской области, по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, вызвала на допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ, заявила о заведении уголовного дела о разжигании межконфессиональной розни против наместника Киево-Печерской лавры и намерении допросить митрополита.

Константинопольский патриархат в октябре объявил о начале создания автокефалии на Украине. Его синод отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии в Московский патриархат, заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху) и снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной православной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября отказался от евхаристического общения с Константинополем.

После этого на Украине было объявлено о желании провести так называемый объединительный собор, в котором, по задумке авторов, должны были участвовать представители Константинополя, Украинской православной церкви и раскольники. Однако представители УПЦ отказались поддержать эту инициативу, а также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии. Приглашение патриарха Константинопольского Варфоломея 15 декабря прибыть в Софийский собор Киева на мероприятие, которым будет руководить митрополит Галльский Эммануил, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отправил обратно без ответа.