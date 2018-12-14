Мария Бутина пошла на сделку с американским следствием. Что дальше?
Девушка, обвиняемая в лоббировании интересов России в США в качестве иностранного агента, признала свою вину. Следующее слушание по делу назначено на 12 февраля.
Девушка, обвиняемая в лоббировании интересов России в США в качестве иностранного агента, признала свою вину. Следующее слушание по делу назначено на 12 февраля.
Зеленый тюремный костюм, очки, заплетенные в косу рыжие волосы. Во время заседания Мария Бутина быстро и односложно отвечала на вопросы судьи. Россиянка, ранее отрицавшая все обвинения, признала вину в лоббировании интересов России в США без регистрации в качестве иностранного агента.
Бутина согласилась с тем, что по согласованию с бывшим сенатором и
Весной 2015 года именно под его руководством Бутина создала документ «Проект «Дипломатия».
Тогда же девушка позвала в Москву членов ассоциации. Список гостей снова помог сформировать Торшин. Как следует из материалов дела, он консультировал Бутину относительно влиятельности приглашенных и деталей их биографии.
Приехав в Штаты по студенческой визе, россиянка продолжила активную коммуникацию с республиканским истеблишментом. Известно, что она просила 125 тысяч долларов у неназванного российского миллиардера на организацию ужинов и посещение политических конференций. На одной из них Бутина задала вопрос тогдашнему кандидату в президенты страны Дональду Трампу:
— Я из России. Если вы станете президентом, какой будет ваша внешняя политика, особенно в отношении моей страны? Хотите ли вы продолжить политику санкций, которая вредит обеим экономикам? Или у вас есть
— Я знаю Путина. Вот что вам скажу: мы ладим с Путиным. Я думаю, мы очень хорошо поладим с Путиным.
Спустя несколько месяцев после этого, Бутина организовала визит российской делегации на молитвенный завтрак в Вашингтоне, где гости могли пообщаться уже с президентом Трампом вскоре после его инаугурации.
Признание вины в данном случае часть сделки с гособвинением, которая включает также дачу показаний в обмен на смягчение наказания. Российская сторона в лице официального представителя МИД Марии Захаровой обвинила США в использовании пыток в отношении Бутиной. Никаких доказательств, впрочем, предоставлено не было. Более того, на прошлой неделе суд пригласил государственного защитника А. Джей Крамера, чтобы он оценил действия основного адвоката как раз на предмет оказания давления. После разговора с Бутиной Крамер сказал, что решение о сделке она приняла добровольно.
Детали сделки пока до конца не ясны, но некоторые пункты обвинения уже были сняты.
Известно, что россиянка продолжает активно сотрудничать со следствием, не исключено, что это может привести к еще более значительному сокращению срока возможного заключения.
В четверг суд принял решение отложить приговор до 12 февраля. Наблюдатели не исключают, что в течение ближайших двух месяцев вопросы Бутиной может задать и спецпрокурор Роберт Мюллер, команда которого в этом деле пока не участвует.
Ожидается, что Бутина расскажет о деятельности своего бойфренда (высокопоставленного республиканца Пола Эриксона), который, как утверждает следствие, больше всего помогал ей в налаживании коммуникации со своей партией.
Адвокат Эриксона уже выпустил заявление, в котором называет своего доверителя «хорошим американцем», который «никогда не совершал ничего, что могло бы навредить его стране или
17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.
Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.
Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).
Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.
Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.
23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).
Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.
Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.
Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.
Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.
Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.
Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.
Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.
8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».
13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.
По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.
12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.
В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.