Мария Бутина пошла на сделку с американским следствием. Что дальше?

Источник: AP 2018

Зеленый тюремный костюм, очки, заплетенные в косу рыжие волосы. Во время заседания Мария Бутина быстро и односложно отвечала на вопросы судьи. Россиянка, ранее отрицавшая все обвинения, признала вину в лоббировании интересов России в США без регистрации в качестве иностранного агента.

Бутина согласилась с тем, что по согласованию с бывшим сенатором и экс-зампредом Центробанка Александром Торшиным пыталась выстроить неофициальные каналы коммуникации между Республиканской партией и Москвой. Торшин, к слову, вскоре попал под американские санкции, а в Испании его обвинили в отмывании денег и связях с оргпреступностью.

Весной 2015 года именно под его руководством Бутина создала документ «Проект «Дипломатия».

В нем она предлагала оказывать влияние на американскую политику через Национальную стрелковую ассоциацию (NRA), близкую Республиканской партии.

Тогда же девушка позвала в Москву членов ассоциации. Список гостей снова помог сформировать Торшин. Как следует из материалов дела, он консультировал Бутину относительно влиятельности приглашенных и деталей их биографии.

Приехав в Штаты по студенческой визе, россиянка продолжила активную коммуникацию с республиканским истеблишментом. Известно, что она просила 125 тысяч долларов у неназванного российского миллиардера на организацию ужинов и посещение политических конференций. На одной из них Бутина задала вопрос тогдашнему кандидату в президенты страны Дональду Трампу:

— Я из России. Если вы станете президентом, какой будет ваша внешняя политика, особенно в отношении моей страны? Хотите ли вы продолжить политику санкций, которая вредит обеим экономикам? Или у вас есть какие-то другие идеи?

— Я знаю Путина. Вот что вам скажу: мы ладим с Путиным. Я думаю, мы очень хорошо поладим с Путиным.

Спустя несколько месяцев после этого, Бутина организовала визит российской делегации на молитвенный завтрак в Вашингтоне, где гости могли пообщаться уже с президентом Трампом вскоре после его инаугурации.

Признание вины в данном случае часть сделки с гособвинением, которая включает также дачу показаний в обмен на смягчение наказания. Российская сторона в лице официального представителя МИД Марии Захаровой обвинила США в использовании пыток в отношении Бутиной. Никаких доказательств, впрочем, предоставлено не было. Более того, на прошлой неделе суд пригласил государственного защитника А. Джей Крамера, чтобы он оценил действия основного адвоката как раз на предмет оказания давления. После разговора с Бутиной Крамер сказал, что решение о сделке она приняла добровольно.

Детали сделки пока до конца не ясны, но некоторые пункты обвинения уже были сняты.

Теперь Бутиной грозит не пятнадцать, а пять лет лишения свободы и последующая депортация.

Известно, что россиянка продолжает активно сотрудничать со следствием, не исключено, что это может привести к еще более значительному сокращению срока возможного заключения.

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В четверг суд принял решение отложить приговор до 12 февраля. Наблюдатели не исключают, что в течение ближайших двух месяцев вопросы Бутиной может задать и спецпрокурор Роберт Мюллер, команда которого в этом деле пока не участвует.

Ожидается, что Бутина расскажет о деятельности своего бойфренда (высокопоставленного республиканца Пола Эриксона), который, как утверждает следствие, больше всего помогал ей в налаживании коммуникации со своей партией.

Адвокат Эриксона уже выпустил заявление, в котором называет своего доверителя «хорошим американцем», который «никогда не совершал ничего, что могло бы навредить его стране или кому-либо еще». Сама Бутина останется под стражей до вынесения приговора. Ей несколько смягчили условия содержания, например, теперь она может встречаться с православным священником.