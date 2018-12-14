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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Зюганов и Жириновский попросили Путина возобновить встречи с ними

Лидеры фракций ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов попросили президента России Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними, сообщает РБК.

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Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Просьбу они озвучили 12 декабря в Кремле на приеме в честь 25-летия Конституции.

Как рассказал изданию источник близкий к Кремлю, Путин пообещал дать соответствующее поручение своей администрации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин обещал подумать об этом.

Господин Зюганов сказал РБК, что прежний формат встреч будет восстановлен. «Такая необходимость давно назрела и перезрела. Это нужно и президенту, и главам фракций. Чем сложнее обстановка, тем регулярнее надо встречаться. Нам нужно знать приоритеты», — подчеркнул он. Геннадий Зюганов отметил, что «формат, когда собираются человек тридцать, не позволяет детально обсудить важные вопросы».

В последний раз президент встречался с лидерами думских фракций в сентябре 2016 года.

В декабре 2016 формат был изменен на более широкий. Во встрече участвует руководство обеих палат парламента, главы думских фракций и председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации.

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