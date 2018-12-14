Зюганов и Жириновский попросили Путина возобновить встречи с ними
Лидеры фракций ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов попросили президента России Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними, сообщает РБК.
Лидеры фракций ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов попросили президента России Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними, сообщает РБК.
Просьбу они озвучили 12 декабря в Кремле на приеме в честь 25-летия Конституции.
Как рассказал изданию источник близкий к Кремлю, Путин пообещал дать соответствующее поручение своей администрации. По словам
Господин Зюганов сказал РБК, что прежний формат встреч будет восстановлен. «Такая необходимость давно назрела и перезрела. Это нужно и президенту, и главам фракций. Чем сложнее обстановка, тем регулярнее надо встречаться. Нам нужно знать приоритеты», — подчеркнул он. Геннадий Зюганов отметил, что «формат, когда собираются человек тридцать, не позволяет детально обсудить важные вопросы».
В декабре 2016 формат был изменен на более широкий. Во встрече участвует руководство обеих палат парламента, главы думских фракций и председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации.