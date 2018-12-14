Зюганов и Жириновский попросили Путина возобновить встречи с ними

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Просьбу они озвучили 12 декабря в Кремле на приеме в честь 25-летия Конституции.

Как рассказал изданию источник близкий к Кремлю, Путин пообещал дать соответствующее поручение своей администрации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин обещал подумать об этом.

Господин Зюганов сказал РБК, что прежний формат встреч будет восстановлен. «Такая необходимость давно назрела и перезрела. Это нужно и президенту, и главам фракций. Чем сложнее обстановка, тем регулярнее надо встречаться. Нам нужно знать приоритеты», — подчеркнул он. Геннадий Зюганов отметил, что «формат, когда собираются человек тридцать, не позволяет детально обсудить важные вопросы».

В последний раз президент встречался с лидерами думских фракций в сентябре 2016 года.