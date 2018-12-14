Лукашенко назвал «чепухой» заявления о том, что Россия кормит Белоруссию

«Некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я, когда это читаю, думаю: если б $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от братского нашего государства. Полная чепуха!» — сказал он на встрече с представителями российских СМИ.

По словам президента Белоруссии, Россия оказывает Белоруссии поддержку в виде кредитов, но ставка по этим кредитам намного больше, чем ставка по кредитам Международного валютного фонда. «Если мы от России, к примеру $4−5 млрд кредитов получили, то каждый год за их обслуживание платим $1,2 млрд», — рассказал господин Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что не требует от Москвы низкой цены на газ:

Низких цен на газ мы не требуем, дайте нам $70, как в Смоленске. У нас все это в два-три раза дороже. Мы требуем, чтобы были исполнены наши договоренности, они пронизывают все наши соглашения и договоры, о равных условиях для субъектов хозяйствования.

Президент Белоруссии добавил, что хочет вскоре встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы разрешить проблемные вопросы в двусторонних отношениях. «Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но вопросы пока остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить», — сказал он.

Напомним, 6 декабря Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором в публичную дискуссию о бесчестной цене на российский газ для Белоруссии с ним вступил Александр Лукашенко.