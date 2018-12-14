В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о деньгах
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о недостатке денег и излишнем внимании к региону является нормальным явлением. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщил
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о недостатке денег и излишнем внимании к региону является нормальным явлением. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщил
Главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег.
13 декабря Кадыров прокомментировал отчет Счетной палаты относительно эффективности исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Северного Кавказа. «Если бы по программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — заявил он.
Глава Чечни отметил, что правительство сократило ФЦП в регионе. Кроме того, по его словам, мешало излишнее внимание к его деятельности, бывшего «воина с автоматом». Кадыров подчеркнул, что доверие российского лидера помогало ему работать.
В декабре Счетная палата признала работу по развитию Северного Кавказа неудовлетворительной. В ведомстве отметили, что ни одна из целей создания «Корпорации по развитию Северного Кавказа» не достигнута, а сумма убытков от деятельности составила около трех миллиардов рублей.
При этом республиканский бюджет
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