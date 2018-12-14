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16:01 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в Россию

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать Белоруссию в состав России.

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«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске.

Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

По словам президента, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом «глубокой интеграции»:

Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр — ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии  

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что «это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента». «Тогда (в начале 2000-х годов — ИФ) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я ещё больше слышу», — сказал Лукашенко.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что «это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента». «Тогда (в начале 2000-х годов — ИФ) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я еще больше слышу», — сказал Лукашенко.

Накануне в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Белоруссии и России заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.

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