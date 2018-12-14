Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в Россию

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске.

Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны. Александр Лукашенко президент Белоруссии

По словам президента, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом «глубокой интеграции»:

Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр — ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации. Александр Лукашенко президент Белоруссии

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что «это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента». «Тогда (в начале 2000-х годов — ИФ) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я ещё больше слышу», — сказал Лукашенко.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, президент заявил, что «это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента». «Тогда (в начале 2000-х годов — ИФ) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я еще больше слышу», — сказал Лукашенко.