Сергей Лавров заявил о применявшихся к Марии Бутиной «пытках»

Источник: AP 2018

«Уже много-много месяцев, по сути, к ней применяются своеобразные пытки, — сказал господин Лавров.— У меня есть основания полагать, что цель этих условий, которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить ее, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала. Но, это ее решение, мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась домой».

По словам Сергея Лаврова, несмотря на то, что россиянка пошла на сделку, ее продолжают содержать в тяжелых условиях. «Наши дипломаты посетили Марию Бутину вчера. Она по-прежнему содержится в очень нестандартных условиях — условиях, которые обычно применяются для крайне опасных рецидивистов. Мы в очередной раз потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания», — сказал глава российского МИДа.

Напомним, вчера, 13 декабря, в суде столичного округа Колумбия Мария Бутина признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Обвиняемая сообщила, что работала на территории США «под руководством» российского чиновника (предположительно, экс-сенатор Александр Торшин.— «Ъ»). Госпожа Бутина подтвердила, что приняла решение о признании вины, осознавая все последствия и по собственной воле.

Заключив сделку, Мария Бутина отказалась от возможности обжаловать приговор. Подать апелляцию она сможет только в случае, если судья назначит срок больше предусмотренного законом, если возникнут новые доказательства по делу или заявив о неэффективности защиты. В противном случае россиянке придется согласится с приговором.

15 июля Мария Бутина была арестована в Вашингтоне, а последние месяцы находилась в одиночном заключении. Российские дипломаты готовились к суду присяжных и начали изучение материалов обвинения. Но сбор средств на американскую защиту шел в России «очень вяло», рассказал источник «Ъ».