Песков: позиция США по керченскому инциденту не повлияет на судьбу украинских моряков

Накануне господин Болтон исключил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится «до тех пор, пока не будут освобождены корабли и экипажи Украины». Он подчеркнул, что не видит «в обозримом будущем обстоятельств» для этого.
Господин Песков отметил, что «эта встреча в равной степени необходима как для Москвы, так и для Вашингтона». «Безусловно, подобная позиция не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственных границ Российской Федерации», — сказал
25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна, обвинив их в незаконном пересечении государственной границы РФ. По решению суда Симферополя весь экипаж судов из 24-х моряков арестован до января.
Напомним, президенты России и США должны были встретиться на саммите G20 в Аргентине в начале декабря, но господин Трамп отменил встречу. Он заявил, что
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