Лукашенко объяснил ситуацию с извинениями перед Путиным за спор о цене газа

Белорусский лидер уточнил, что российские СМИ необъективно осветили произошедшее. «Что они (российские СМИ) делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться», — заявил Лукашенко.

Инцидент произошел 6 декабря на заседании высшего совета ЕАЭС. Лукашенко публично раскритиковал цену, по которой Россия продает газ Белоруссии. Белорусский лидер говорил, что тариф «Газпрома» на транспортировку газа от Ямало-Ненецкого автономного округа для Белоруссии втрое выше, чем для российских потребителей. В результате российский газ для Белоруссии стоит почти в $130 за 1000 куб. м, а оптовая цена для граничащей с Россией Смоленской области почти в два раза ниже — $70.