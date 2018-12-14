Лукашенко объяснил ситуацию с извинениями перед Путиным за спор о цене газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично не извинялся перед президентом России Владимиром Путиным на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично не извинялся перед президентом России Владимиром Путиным на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в
Белорусский лидер уточнил, что российские СМИ необъективно осветили произошедшее. «Что они (российские СМИ) делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться», — заявил Лукашенко.
Инцидент произошел 6 декабря на заседании высшего совета ЕАЭС. Лукашенко публично раскритиковал цену, по которой Россия продает газ Белоруссии. Белорусский лидер говорил, что тариф «Газпрома» на транспортировку газа от
Путин в свою очередь призвал Лукашенко обратить внимание не на тариф, а на конечную цену топлива. Он напомнил, что в этом году Минск платит за 1000 куб. м $129, а без преференций в рамках ЕАЭС газ бы стоил $200. Лукашенко же продолжил спорить с Путиным и после предложения российского лидера обсудить вопрос на закрытой части заседания. Позже Лукашенко рассказал, что был вынужден извинился перед Путиным за эту дискуссию. «В нехорошей форме (выступил), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — заключил он.