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15:48 (мск), источник: RNS

В Минобороны назвали дилетантским заявление посла США о российских Ту-160

Минобороны России не удивлено «дилетантским заявлением» посла США в Колумбии, который ранее назвал российские стратегические ракетоносцы Ту-160 «музейными экспонатами», заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160, на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона. Хочу напомнить американским дипломатам, что с момента своего создания по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют даже сопоставимых аналогов в США или любой другой стране НАТО», — сказал Конашенков.

Официальный представитель российского военного ведомства добавил, что преимущества российских Ту-160 только возросли, учитывая запущенное производство его модернизированной версии — Ту-160М2. Поэтому, по мнению Конашенкова, сравнение бомбардировщика с музейным экспонатом возможно только для восхищения «этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения».

Ранее американский посол в Колумбии Кевин Уитакер прокомментировал прилет в Венесуэлу российских Ту-160 словами «они реально из музея», передавала радиостанция RCN. До этого госсекретарь США Майк Помпео разместил на своей странице в Twitter публикацию, в которой раскритиковал Венесуэлу и Россию из-за прибытия бомбардировщиков, обвинив их в «разбазаривании государственных средств».

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