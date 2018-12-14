В Минобороны назвали дилетантским заявление посла США о российских Ту-160

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UcX3dxuN7GM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160, на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона. Хочу напомнить американским дипломатам, что с момента своего создания по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют даже сопоставимых аналогов в США или любой другой стране НАТО», — сказал Конашенков.

Официальный представитель российского военного ведомства добавил, что преимущества российских Ту-160 только возросли, учитывая запущенное производство его модернизированной версии — Ту-160М2. Поэтому, по мнению Конашенкова, сравнение бомбардировщика с музейным экспонатом возможно только для восхищения «этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения».

Ранее американский посол в Колумбии Кевин Уитакер прокомментировал прилет в Венесуэлу российских Ту-160 словами «они реально из музея», передавала радиостанция RCN. До этого госсекретарь США Майк Помпео разместил на своей странице в Twitter публикацию, в которой раскритиковал Венесуэлу и Россию из-за прибытия бомбардировщиков, обвинив их в «разбазаривании государственных средств».