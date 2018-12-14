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16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесли проект закона о защите рунета от «внешних угроз»

Как стало известно «Ъ», глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой внесли в Госдуму пакет поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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Источник: Reuters

Как пишут авторы в пояснительной записке, законопроект «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года cтратегии национальной кибербезопасности США», где «декларируется принцип “сохранения мира силой”», а «Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак». «В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», — считают они.

Поправками «создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет»
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Для органов власти, операторов связи и владельцев сетей будут проводиться «учения по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети интернет».

Порядок «централизованного реагирования», согласно поправкам, будет определять правительство РФ.

Также «определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения», а также «создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи». Определяются также «трансграничные линии связи и точки обмена трафиком», а их «владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком». Кроме того, «предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика»: они должны будут «ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика».

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