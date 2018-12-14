В Госдуму внесли проект закона о защите рунета от «внешних угроз»

Как пишут авторы в пояснительной записке, законопроект «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года cтратегии национальной кибербезопасности США», где «декларируется принцип “сохранения мира силой”», а «Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак ». «В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», — считают они.

Также «определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения», а также «создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи». Определяются также «трансграничные линии связи и точки обмена трафиком», а их «владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком». Кроме того, «предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика»: они должны будут «ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика».