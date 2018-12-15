Президент Сербии обвинил США, Британию и Германию в создании армии в Косово

«Сегодня совсем ясно, что албанцы и их спонсоры никогда не хотели компромисса, ясно, что за всем, что они делали, стоят США, Великобритания, а по вопросу армии Косово — и Германия. Мы этим фактом разочарованы, но это для нас не новость», — заявил Вучич.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики утвердили в пятницу пакет законопроектов о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов.
Правительство Сербии осудило военную инициативу Приштины, глава МИД Ивица Дачич сообщил, что Белград потребует созыва Совета безопасности ООН.