Президент Сербии обвинил США, Британию и Германию в создании армии в Косово

«Сегодня совсем ясно, что албанцы и их спонсоры никогда не хотели компромисса, ясно, что за всем, что они делали, стоят США, Великобритания, а по вопросу армии Косово — и Германия. Мы этим фактом разочарованы, но это для нас не новость», — заявил Вучич.