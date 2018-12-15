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05:03 (мск), источник: РИА Новости

Президент Сербии обвинил США, Британию и Германию в создании армии в Косово

БЕЛГРАД — РИА Новости. США, Великобритания и Германия стоят за формированием армии самопровозглашенной республики Косово, заявил в пятницу в обращении к нации президент Сербии Александр Вучич.

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Источник: РИА Новости

«Сегодня совсем ясно, что албанцы и их спонсоры никогда не хотели компромисса, ясно, что за всем, что они делали, стоят США, Великобритания, а по вопросу армии Косово — и Германия. Мы этим фактом разочарованы, но это для нас не новость», — заявил Вучич.

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Депутаты парламента самопровозглашенной республики утвердили в пятницу пакет законопроектов о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов.

Правительство Сербии осудило военную инициативу Приштины, глава МИД Ивица Дачич сообщил, что Белград потребует созыва Совета безопасности ООН.

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