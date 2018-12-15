Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД

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По словам дипломата, проект призывает все стороны выполнять обязательства по ДРСМД и разрешать все вопросы при помощи предусмотренных в договоре механизмов.

Россия, как отметил Стржижовский, придает высокое значение сохранению ДРСМД, «прекращение которого может серьезным образом подорвать международные механизмы в области нераспространения оружия массового уничтожения контроля над вооружениями».

«Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной Договором процедуры “приостановления” своего участия ставят будущее ДРСМД под угрозу», — добавил пресс-секретарь.

Выход США из ДРСМД

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году из-за того, что Москва якобы нарушила соглашение.