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06:01 (мск), источник: РИА Новости

Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД

ООН, 15 дек — РИА Новости. Россия внесла в пятницу, 14 декабря, на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

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Источник: Reuters

По словам дипломата, проект призывает все стороны выполнять обязательства по ДРСМД и разрешать все вопросы при помощи предусмотренных в договоре механизмов.

Россия, как отметил Стржижовский, придает высокое значение сохранению ДРСМД, «прекращение которого может серьезным образом подорвать международные механизмы в области нераспространения оружия массового уничтожения контроля над вооружениями».

«Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной Договором процедуры “приостановления” своего участия ставят будущее ДРСМД под угрозу», — добавил пресс-секретарь.

Выход США из ДРСМД

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году из-за того, что Москва якобы нарушила соглашение.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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