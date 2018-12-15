Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД

По словам дипломата, проект призывает все стороны выполнять обязательства по ДРСМД и разрешать все вопросы при помощи предусмотренных в договоре механизмов.
Россия, как отметил Стржижовский, придает высокое значение сохранению ДРСМД, «прекращение которого может серьезным образом подорвать международные механизмы в области нераспространения оружия массового уничтожения контроля над вооружениями».
«Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной Договором процедуры “приостановления” своего участия ставят будущее ДРСМД под угрозу», — добавил пресс-секретарь.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году из-за того, что Москва якобы нарушила соглашение.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение.