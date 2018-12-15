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07:04 (мск), источник: ТАСС

США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта

ТАСС, 15 декабря. Офис торгового представителя США в пятницу перенес на 2 марта запланированное повышение импортных пошлин на китайскую продукцию на $200 млрд. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

По его данным, дата повышения пошлин с 10% до 25% перенесена с 1 января на 2 марта. Соответствующее изменение внесено в Федеральный реестр США (сборник официальных документов американского правительства). Эта мера не затронет товары из категории «технологии», на которые уже действуют пошлины в 25%.

14 декабря агентство Bloomberg сообщало, что администрация США отложит повышение импортных пошлин на китайскую продукцию до 1 марта следующего года.

Ранее минкоммерции КНР заявило, что переговоры с США об устранении торгово-экономических противоречий продвигаются успешно, Китай ожидает от них положительных результатов.

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