США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта

По его данным, дата повышения пошлин с 10% до 25% перенесена с 1 января на 2 марта. Соответствующее изменение внесено в Федеральный реестр США (сборник официальных документов американского правительства). Эта мера не затронет товары из категории «технологии», на которые уже действуют пошлины в 25%.