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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию и Украину пригласили на переговоры по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель для следующего этапа трехсторонних переговоров по газу. Встреча состоится в январе, написал он в Twitter.

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Источник: Reuters

«Ожидаем, что коммерческие структуры также примут участие. Важно развивать положительную динамику», — отметил Шефчович.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщал, что переговоры, возможно, пройдут во второй половине января, добавляет РИА Новости.

13 декабря стало известно, что «Нафтогаз Украины» обратился в американские суды с исками о принудительном взыскании долга с российского «Газпрома». «Нафтогаз» пытается получить от российской стороны 2,7 миллиарда долларов — именно столько «Газпром» должен выплатить Украине, по решению Стокгольмского арбитража, за недопоставку газа по транзиту.

Читайте также: «Нафтогаз» взыскал переплату «Газпрома» за транзит в счет долга

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