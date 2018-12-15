Россию и Украину пригласили на переговоры по газу

13 декабря стало известно, что «Нафтогаз Украины» обратился в американские суды с исками о принудительном взыскании долга с российского «Газпрома». «Нафтогаз» пытается получить от российской стороны 2,7 миллиарда долларов — именно столько «Газпром» должен выплатить Украине, по решению Стокгольмского арбитража, за недопоставку газа по транзиту.