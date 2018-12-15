Минобороны обвинило Пентагон в нежелании обсуждать разногласия по Договору о РСМД

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что несколько дней назад главе Пентагона передали два обращения через атташе по вопросам обороны при посольстве США. Первое обращение касалось ситуации в Сирии, уточнил господин Конашенков.

«Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», — сказал Игорь Конашенков (цитата по ТАСС).

Читайте также Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД

По словам представителя Минобороны, отсутствие ответа от Пентагона свидетельствует «о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности».