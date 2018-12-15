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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны обвинило Пентагон в нежелании обсуждать разногласия по Договору о РСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия двух стран по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но ответа от американского ведомства не поступило, заявил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что несколько дней назад главе Пентагона передали два обращения через атташе по вопросам обороны при посольстве США. Первое обращение касалось ситуации в Сирии, уточнил господин Конашенков.

«Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», — сказал Игорь Конашенков (цитата по ТАСС).

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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По словам представителя Минобороны, отсутствие ответа от Пентагона свидетельствует «о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности».

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД. Вашингтон утверждает, что Москва нарушает соглашение. Россия все обвинения отвергает. 4 декабря во время встречи министров обороны НАТО госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США планируют остановить свои обязательства по договору о РСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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