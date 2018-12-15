Минобороны обвинило Пентагон в нежелании обсуждать разногласия по Договору о РСМД

Он рассказал, что несколько дней назад главе Пентагона передали два обращения через атташе по вопросам обороны при посольстве США. Первое обращение касалось ситуации в Сирии, уточнил господин Конашенков.
«Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», — сказал Игорь Конашенков (цитата по ТАСС).
По словам представителя Минобороны, отсутствие ответа от Пентагона свидетельствует «о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности».
В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД. Вашингтон утверждает, что Москва нарушает соглашение. Россия все обвинения отвергает. 4 декабря во время встречи министров обороны НАТО госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США планируют остановить свои обязательства по договору о РСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.